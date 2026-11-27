Juhász Imre ombudsman a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, Bándi Gyula javaslatára nyújtotta be a két beadványt. Bár a szakombudsman már 2017 óta hivatalban van, a lépésre csak most került sor, miután a korábban alkotmánybíróként dolgozó Juhász átvette a hivatal vezetését, és a dokumentumok végre elkészültek.
Az egyik indítvány a többször módosított erdőtörvény tarvágásra vonatkozó részeinek megsemmisítését kéri.
A probléma egy még a Fidesz-KDNP-kormány által hozott, 2022-es veszélyhelyzeti kormányrendelet, amely a tűzifaellátásra hivatkozva széles körben engedélyezte a tarvágást, utat nyitva a védett és őshonos erdők helyrehozhatatlan károsodásának. Bár a korabeli ellenzék már akkor az Alkotmánybírósághoz fordult, a testület három évig érdemben nem foglalkozott az üggyel.
Tavaly, 2025-ben az Orbán-kormány utolsó teljes évében az Országgyűlés a vitatott szabályozást véglegesítette és törvényi szintre emelte. Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök ugyan megvétózta a javaslatot – egyebek mellett arra figyelmeztetve, hogy a természetvédelmi visszalépés alaptörvény-sértő lehet –, a parlament végül csak a formai hibákat javította ki, a tarvágás lehetőségét azonban meghagyta. Mivel a rendeletből időközben törvény lett, az Alkotmánybíróság a korábbi ellenzéki panaszt okafogyottnak minősítette és megszüntette az eljárást, így az ombudsmannak most magát a törvényt kell megtámadnia.
A másik kifogásolt eset egy olyan kormányrendeletet érint, amely
kiemelt közérdekként határozza meg a földgáz- és kőolajbányászatot a Natura 2000-es besorolású természetvédelmi területeken.
A szabályozás még akkor is engedélyezi a kitermelést, ha a beruházás jelentős hatással van a fokozottan védett fajokra. Az ombudsmani beadvány hangsúlyozza, hogy ez az intézkedés is súlyosan sérti a visszalépés tilalmát. A javaslat rámutat arra is, hogy az ilyen jellegű lazítások még veszélyhelyzetben sem lettek volna megengedhetők.
Bár a beadványok már az Alkotmánybíróság előtt vannak, a testületet – a köztársasági elnökkel ellentétben – semmilyen határidő nem köti az ombudsmani indítványok elbírálásánál.
Címlapkép: Az Alkotmánybíróság épülete a testület nyilvános ülése idején, 2026. október 20-án. A testület megsemmisítette a felszín alatti vizek védelmérõl szóló kormányrendelet egyik paragrafusát az óbudai gázgyár elmaradt kármentesítése kapcsán. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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