A Bloomberg elemzése rámutat, hogy látványosan kettészakadt a német gazdaság teljesítménye. Míg az elektromos berendezések gyártása és a hadiipar virágzik, az ország egykor meghatározó autógyártói visszaszorulóban vannak, részben az Európai Unión kívüli piacokon egyre erősebb kínai verseny miatt. Martin Ademmer közgazdász középtávon mérsékelt bővülésre számít, előrejelzése szerint a feldolgozóipar bruttó hozzáadott értéke a jövőben átlagosan negyedévente 0,2 százalékkal nőhet.
Az első félévben a vártnál erősebb export húzta a gazdaságot.
Ezt részben olyan egyedi hatások fűtötték, mint az ázsiai vegyipari cégeket sújtó iráni háború, de a mesterséges intelligenciához (AI) kapcsolódó beruházási láz is jelentősen növelte az elektronikai és optikai termékek iránti keresletet. A növekedést emellett a kormányzat infrastrukturális és védelmi kiadásai is támogatták, így a kormány gazdasági tanácsadói idén 1,3 százalékos GDP-bővülést várnak, ami 2022 óta a legerősebb eredmény lenne.
A kétsebességes, úgynevezett K alakú fejlődést a Bundesbank kutatása és az S&P Global Ratings vezető közgazdásza, Sylvain Broyer is megerősítette.
Bár az autó- és vegyipar visszaesése miatt a teljes ipari termelés stagnál, az elektronikai szektor ugrásszerű növekedése azt mutatja, hogy a német gazdaság képes az alkalmazkodásra
- magyarázta az elemző.
A folyamat nyertesei közé tartozik az adatközponti értékesítéseire vonatkozó előrejelzését nemrég megemelő Infineon Technologies chipgyártó, valamint a Siemens és az ASML beszállítójaként ismert optikai vállalat, a Carl Zeiss.
A gazdasági aktivitást mérő mutatók is egészséges bővülést jeleznek. Az S&P Global beszerzésimenedzser-indexe több mint négy és fél éves csúcsra emelkedett, és az Ifo üzleti hangulatindexe is javult, jóllehet az ipari alindex kissé gyengült. Clemens Fuest, a müncheni Ifo intézet elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy
a kormányzati hitelfelvétel nem tarthatja fenn a növekedést a végtelenségig, és az AI-beruházások adta hátszél is alábbhagyhat.
Fuest szerint a magas energiaárak és az emelkedő kamatok miatt a lakossági fogyasztás, valamint az építőipar is visszafoghatja a szélesebb körű gazdasági teljesítményt.
Az elemzés kiemeli, hogy a magánberuházások alacsony szintje további problémát jelent. A vállalatok ugyanis rendszeresen panaszkodnak a strukturális reformok hiányára, mivel a Merz-kormány nehezen jut dűlőre a legfontosabb, például a nyugdíjrendszert és az idősgondozást érintő kérdésekben.
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