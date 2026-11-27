A november 9-én kezdődött esőzések a múlt héten is folytatódtak, aminek hatására a talaj egyre mélyebb rétegei nedvesednek át. Az ország nagy részén a felső félméteres réteg már megfelelő mennyiségű csapadékot kapott, a mélyebb szinteken azonban még bőven van hely az utánpótlásnak. Az 50 és 100 centiméter közötti talajrétegbe egyelőre lassan szivárog le a víz, bár az ország délnyugati részén már ebben a mélységben is kellően nedves a föld, és fokozatosan a többi régióban is javul a helyzet.

A talajok felső egyméteres rétegében a vízhiány tehát jelentősen mérséklődött, a novemberi kiugró összesített csapadékmennyiség mindenképpen komoly javulást hozott

– összegezte a mezőgazdaság számára kedvező folyamatokat a HungaroMet.

A szakemberek az adatok kapcsán egy szokatlan területi átrendeződésre is felhívták a figyelmet, kiemelve, hogy "érdekesség, hogy számításaink szerint jelenleg már nem is az Alföldön a legnagyobb a vízhiány, hanem az ország északnyugati határai mentén."

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