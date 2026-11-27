December elejétől a Pest Megyei Főügyészség közjogi főügyészhelyettese, Jagusztin Tamás is Fejes Péter helyettese lesz, így a novemberben hivatalba lépett legfőbb ügyész mellett ő a második újonnan kinevezett helyettes.

Baka András köztársasági elnök Fejes Péter legfőbb ügyész javaslatára Jagusztin Tamást nevezte ki a legfőbb ügyész helyettesévé – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből megjelent határozatból.

Az új helyettes megbízatása december 7-től határozatlan időre szól, jelenleg Jagusztin a Pest Megyei Főügyészség közjogi főügyészhelyetteseként dolgozik.

Fejes Pétert november 3-án választotta meg az Országgyűlés kilenc évre, miután elődje, Nagy Gábor Bálint júliusban benyújtotta lemondását. A csaknem négy évtizedes ügyészi tapasztalattal rendelkező Fejes korábban a Veszprém Megyei Főügyészséget vezette, majd Polt Péter akkori legfőbb ügyész bizalomvesztésre hivatkozva visszavonta vezetői megbízatását. Végül Fejes november 4-én lépett hivatalba.

Jagusztin a második helyettes, akit Fejes hivatalba lépése óta kinevezett az államfő: a büntetőjogi területért november 16-tól Costopulos Orestis felel, aki korábban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen dolgozott főügyészhelyettesként.

Címlapkép: A legfőbb ügyésznek megválasztott Fejes Péter (b) fogadja Magyar Péter miniszterelnök gratulációját eskütétele után az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. november 3-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás.