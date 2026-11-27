A nemzetközi hitelminősítő értékelése szerint
a francia költségvetési hiány csökkentése komoly akadályokba ütközik.
A helyzetet elsősorban a gyenge gazdasági növekedés, valamint az államadósság finanszírozását drágító, egyre magasabb kamatkiadások nehezítik. Az S&P ezen kedvezőtlen folyamatok miatt döntött úgy, hogy a korábbi besorolási szint fenntartása mellett rontja az ország kilátását.
A hitelminősítő elemzői hangsúlyozzák, hogy két év gyenge teljesítménye után 2027-ben is visszafogott maradhat a francia gazdaság növekedése, a politikai széttöredezettség pedig várhatóan fennmarad a februári elnökválasztás után is, ez pedig rontja a gazdaságpolitika hatékonyságát.
Forrás: Reuters
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