Stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását pénteken az S&P hitelminősítő. A döntést az egyre növekvő költségvetési nyomással indokolták, miközben az ország "A+/A-1" szintű államadósság-besorolását megerősítették.

A nemzetközi hitelminősítő értékelése szerint

a francia költségvetési hiány csökkentése komoly akadályokba ütközik.

A helyzetet elsősorban a gyenge gazdasági növekedés, valamint az államadósság finanszírozását drágító, egyre magasabb kamatkiadások nehezítik. Az S&P ezen kedvezőtlen folyamatok miatt döntött úgy, hogy a korábbi besorolási szint fenntartása mellett rontja az ország kilátását.

A hitelminősítő elemzői hangsúlyozzák, hogy két év gyenge teljesítménye után 2027-ben is visszafogott maradhat a francia gazdaság növekedése, a politikai széttöredezettség pedig várhatóan fennmarad a februári elnökválasztás után is, ez pedig rontja a gazdaságpolitika hatékonyságát.

Forrás: Reuters

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