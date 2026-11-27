Au revoir Brüsszel. Irány haza - jelezte reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök, miután véget ért az uniós vezetők csúcstalálkozója. A péntek hajnali nemzetközi sajtóbeszámolók arról szólnak: eredménytelenül zárult az EU-csúcstalálkozó.

Ugyan éjszakába nyúlt a 27 állam- és kormányfő csúcstalálkozója,

de legalább a második napot lemondták, így most nyertem pár órát az otthoni ügyekre

- írta.

Örülök, hogy a Visegrádi Négyek a tegnapi 15 órás tárgyalás során végig egységesek maradtak.

Azt is előrevetítette, hogy az uniós vezetők decemberben folytatják.

A magyar miniszterelnök éjfél után nem sokkal közölte korábbi posztjában, hogy 15 órás tárgyalást követően, éjfél után véget ért az európai csúcs Brüsszelben, mindenféle eredmény nélkül. "Decemberben folytatjuk, de egyelőre nem látszik sok esély a kompromisszumra az EU hétéves költségvetése kapcsán" - tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 27. Feszült vita robbant ki az uniós pénzekről: Magyarország és több állam ellenzi az új ukrajnai hitelt

Mi történt Brüsszelben?

A két legfontosabb ügyben megállapodás nélkül ért véget a november 26-i brüsszeli EU-csúcs: több mint tizenkét órás tárgyalás után sem sikerült közös nevezőre jutni a 2028–2034-es uniós költségvetésről és Ukrajna jövő évi támogatására szánt új hitelről.

António Costa, az Európai Tanács elnöke november 27-én hajnalban elismerte, hogy a büdzsé nagyságáról, a kiadások elosztásáról és az új közös bevételekről is fennmaradtak a nézetkülönbségek. Az ukrán hiteljavaslatot 24 tagállam támogatta, Bulgária azonban csak a nem katonai részhez csatlakozna, a kérdést decemberben veszik elő újra.

Az uniós vezetők viszont megállapodtak arról, hogy Pablo Hernández de Cost jelölik az Európai Központi Bank következő elnökének.

A költségvetési patthelyzet mögött az húzódik meg, hogy a tagállamok új feladatokat finanszíroznának, de a teherviselésről és a hagyományos támogatások visszafogásáról nem tudnak megegyezni. A Németország vezette takarékosabb országok csökkentenék a kiadásokat, miközben más kormányok az agrár- és felzárkóztatási forrásokat védenék, Franciaország pedig az európai versenyképességi beruházások megnyirbálását is ellenzi.

A következő, december 17–18-i csúcsra ezért különösen nagy nyomás nehezedik: Emmanuel Macron közölte, hogy a 2027-es francia elnökválasztás közelsége miatt év vége után már nem kívánja lezárni a hétéves költségvetési alkut. A novemberi megállapodás elmaradása így nem pusztán újabb halasztás: annak kockázatát növeli, hogy a kompromisszumkeresés belecsúszik a választási kampányokba.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatón Brüsszelben 2026. november 27-én hajnalban. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. november 27-én hajnalban. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka