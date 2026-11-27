Ugyan éjszakába nyúlt a 27 állam- és kormányfő csúcstalálkozója,
de legalább a második napot lemondták, így most nyertem pár órát az otthoni ügyekre
- írta.
Örülök, hogy a Visegrádi Négyek a tegnapi 15 órás tárgyalás során végig egységesek maradtak.
Azt is előrevetítette, hogy az uniós vezetők decemberben folytatják.
A magyar miniszterelnök éjfél után nem sokkal közölte korábbi posztjában, hogy 15 órás tárgyalást követően, éjfél után véget ért az európai csúcs Brüsszelben, mindenféle eredmény nélkül. "Decemberben folytatjuk, de egyelőre nem látszik sok esély a kompromisszumra az EU hétéves költségvetése kapcsán" - tette hozzá.
Mi történt Brüsszelben?
A két legfontosabb ügyben megállapodás nélkül ért véget a november 26-i brüsszeli EU-csúcs: több mint tizenkét órás tárgyalás után sem sikerült közös nevezőre jutni a 2028–2034-es uniós költségvetésről és Ukrajna jövő évi támogatására szánt új hitelről.
António Costa, az Európai Tanács elnöke november 27-én hajnalban elismerte, hogy a büdzsé nagyságáról, a kiadások elosztásáról és az új közös bevételekről is fennmaradtak a nézetkülönbségek. Az ukrán hiteljavaslatot 24 tagállam támogatta, Bulgária azonban csak a nem katonai részhez csatlakozna, a kérdést decemberben veszik elő újra.
Az uniós vezetők viszont megállapodtak arról, hogy Pablo Hernández de Cost jelölik az Európai Központi Bank következő elnökének.
A költségvetési patthelyzet mögött az húzódik meg, hogy a tagállamok új feladatokat finanszíroznának, de a teherviselésről és a hagyományos támogatások visszafogásáról nem tudnak megegyezni. A Németország vezette takarékosabb országok csökkentenék a kiadásokat, miközben más kormányok az agrár- és felzárkóztatási forrásokat védenék, Franciaország pedig az európai versenyképességi beruházások megnyirbálását is ellenzi.
A következő, december 17–18-i csúcsra ezért különösen nagy nyomás nehezedik: Emmanuel Macron közölte, hogy a 2027-es francia elnökválasztás közelsége miatt év vége után már nem kívánja lezárni a hétéves költségvetési alkut. A novemberi megállapodás elmaradása így nem pusztán újabb halasztás: annak kockázatát növeli, hogy a kompromisszumkeresés belecsúszik a választási kampányokba.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. november 27-én hajnalban. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Jól néznek ki a fundamentumok.
Magyar Péter korán reggel jelentkezett: elköszönt Brüsszeltől
Nem folytatódik az EU-csúcs pénteken.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Aztán jött a felpattanás.
Feszült vita robbant ki az uniós pénzekről: Magyarország és több állam ellenzi az új ukrajnai hitelt
Még idén megállapodást akarnak elérni a vezető hatalmak.
Váratlan bejelentést tett Trump: örömmel látná Vlagyimir Putyint a közelgő amerikai G20-csúcson
Trump a nyitottsága mellett arra is felszólította Moszkvát, kössenek békét.
Új bértáblát vezetnek be Magyarországon: átszabják a fizetéseket az egészségügyben
Ülésezik a parlament.
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.