Érvényben hagyta Magyarország BBB mínusz adósbesorolását pénteken az S&P Global, azonban a hitelminősítő az eddigi negatív kilátást stabilra módosította. Ezzel a Moody’s egy héttel ezelőtti hasonló lépése után újabb elismerést kapott hazánk, a jövő héten a Fitch Ratings zárja az idei felülvizsgálatok sorát.

A döntés hátterében az áll, hogy

a Tisza Párt vezette új kormány kétharmados parlamenti többségével élve elfogadta a jogállamisági reformokat, ami feloldotta a korábban befagyasztott európai uniós forrásokat - emelte ki a hitelminősítő.

A cég értékelése szerint a helyreállított intézményi keretek, a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és az elindított költségvetési konszolidáció érdemben csökkentik az ország középtávú pénzügyi és külső kockázatait.

Az Európai Unióval rendezett viszony révén jelentős pénzügyi keretek váltak hozzáférhetővé. Az EU Tanácsa jóváhagyta Magyarország felülvizsgált helyreállítási tervét, amely mintegy 10 milliárd eurónyi (a GDP 5,25 százalékát kitevő) vissza nem térítendő támogatást és hitelt biztosít; ebből várhatóan már 2026 végéig folyósítanak 9 milliárd eurót. Emellett újra megnyílt az út a korábban zárolt kohéziós alapok előtt, amelyek lehívható összértéke eléri a 15,5 milliárd eurót, az októberi pozitív európai bizottsági értékelést követően pedig az ország további 5,4 milliárd euró hosszú lejáratú védelmi beszerzési hitelhez is hozzáférhet az uniós SAFE eszközön keresztül - emlékeztetnek.

A meginduló uniós forrásbeáramlás és az élénkülő beruházások hatására

a gazdasági növekedés a 2026-os 1,75 százalékról 2027-ben 2,5 százalékra gyorsulhat, és ezt az ütemet 2028–2029-ben is tartani tudja.

Öt évnyi folyamatos zsugorodás után a reálberuházások jövőre várhatóan 4 százalékkal bővülnek. A növekedést a belső fogyasztás mellett az export felfutása is támogatja, mivel az elektromosjármű- és akkumulátorgyártásba érkezett működőtőke-beruházások révén épült új üzemek 2027-ben érik el a teljes kapacitásukat. A kivitel ugyanakkor érzékeny marad az európai kereslet alakulására és a német gazdaság teljesítményére.

A költségvetési hiány a választások előtti költekezés, a közszféra béremelései és a rezsitámogatások miatt 2026-ban még a GDP 7,5 százalékán tetőzik, innen azonban határozott konszolidáció indul. Az egyszeri kiadások kifutásával, a szigorúbb költségkontrollal és a közbeszerzési reformokkal a deficit 2027-ben 5 százalékra, 2028-ban 4,5 százalékra, 2029-re pedig 4 százalékra mérséklődhet.

A magas bázis miatt Magyarország várhatóan az eredeti 2028-as határidő helyett csak 2030-ban kerülhet ki a túlzottdeficit-eljárás alól - teszik hozzá.

Az S&P szerint a kormány 2028-tól fontolóra veheti az ágazati különadók, valamint a piactorzító energia- és üzemanyagársapka kivezetését, miközben a nettó államadósság 2028-ban a GDP 74,5 százalékán tetőzhet, mielőtt csökkenő pályára állna.

A javuló piaci hangulatot tükrözi, hogy a forint 2025 vége óta 5,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, a tízéves állampapírhozamok pedig 5,5–6 százalék körül stabilizálódtak. Hozzáteszik, hogy a forint erősödése ellensúlkyozza a magasabb globális energiaárakat. A piaci folyamatok a kamatkiadások fokozatos mérséklődését eredményezik, és fékezik az adósságráta növekedését is, mivel az államadósság közel 30 százaléka devizában denominált. Az erősödő árfolyam és az alacsonyabb élelmiszerárak nyomán a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) a tavalyi 4,4 százalékról idén 2 százalékra esik vissza. Jövőre azonban átmenetileg 3,25 százalékra gyorsulhat az infláció, részben az örökölt élelmiszer- és drogériai árréssapkák tervezett, fokozatos kivezetése, részben a bérnövekedés miatt.

A gazdaságpolitika fontos horgonyává vált a kormány azon törekvése, hogy 2030-ra teljesítse a maastrichti kritériumokat, és legkorábban 2032-ben bevezesse az eurót.Hozzáteszik, hogy jelenleg egyetlen kritériumot sem teljesítünk, és a történelmi tapasztalatok alapján a bevezetés hosszú folyamat. Ezt a célt támogatja a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi döntése is, amellyel 2028. januári hatállyal 3 százalékról 2,5 százalékra szállította le középtávú inflációs célját, közeledve az Európai Központi Bank 2 százalékos szintjéhez. A kedvező folyamatok ellenére a hitelminősítő szerint

strukturális sérülékenységet jelent a magyar gazdaság magas energiaigénye és az orosz importtól való függősége, mivel a kőolaj- és földgázbehozatal több mint 90 százaléka továbbra is Oroszországból érkezik, a diverzifikációs projektek megvalósítása pedig időbe telik.

A cég szakemberei kiemelik, hogy akkor jöhetne újra negatív irányú lépés, ha a költségvetési helyzet rosszabb lenne a vártnál, amit okozhatna a gyengébb reformtörekvés, a gazdasági növekedés elmaradása a várakozásoktól, a gyengébb beruházások vagy a továbbra is ingadozó energiaárak. Ezzel szemben felminősítés jöhetne, ha az intézményi környezet világos és fenntartható javulást mutatna, növekedne a kiszámíthatóság és a növekedési kilátások javulnának. Emellett a vártnál gyorsabb költségvetési kiigazítás és a folyó fizetési mérleg jobb egyenlege is pozitív lenne.

A mostani döntéssel Magyarország távolodik a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória határától, mivel az eddigi negatív kilátással már csak egy lépésre voltunk attól. A 2026-os hitelminősítői felülvizsgálatok sorát jövő pénteken a Fitch Ratings zárja, melynél egy fokozattal magasabb, BBB osztályzatunk van most még negatív kilátás mellett. Az elmúlt egy hét fejleményei után azonban

reális esély van arra, hogy a harmadik nagy cégtől is kapunk majd egy kilátásjavítást.

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