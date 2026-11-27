Novemberben nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz-KDNP között, a teljes népesség körében 4, a biztos szavazó pártválasztók körében 6 százalékponttal – derült ki a Republikon Intézet friss, a Portfolio-hoz is eljuttatott kutatásából.
A teljes népességben 56-20, a biztos szavazó pártválasztók között 67-23 az állás, a Tisza már a választók kétharmadának támogatásával bír, körülbelül 4,25 millió szavazója van, szemben a Fidesz 1,5 milliójával.
A Fidesz-KDNP fél év alatt válságos állapotba került – állítja a Republikon Intézet –, jelenlegi támogatottsága a belföldi listás választási eredményük mindössze kétharmadának felel meg (36→23%). Ezzel szemben a Tisza támogatottsága ugrásszerűen növekedett ugyanebben a félévben (56→67%). Összehasonlításképp: a Fidesz-KDNP 2022-es választási győzelme után fél évvel a választási eredményéhez hasonló támogatottsággal bírt (52→51%), és az akkori ellenzék összesítve közel fej-fej mellett állt a Fidesz-KDNP-vel (51% vs. 49%).
Novemberi kutatásuk részeként a Republikon megkérdezte a válaszadóktól, szerintük talpra tud-e állni a Fidesz-KDNP a jelenlegi támogatottsági mélypontról.
A kérdezettek kétharmada szerint a talpra állás esélytelen vagy legalábbis nem valószínű; mindössze a válaszadók negyede számít arra, hogy a Fidesz-KDNP képes lehet a későbbiekben megerősödni.
Arról is megkérdezték a magyar lakosságot, hogy a közelmúltban nagy sajtóvisszhangot kapó korrupciós ügyek egyes politikusok magánakciói, vagy inkább a Fidesz-KDNP rendszerszintű korrupciós tevékenységének részei voltak-e. A kérdezettek 60 százaléka szerint nem elszigetelt esetekről, hanem a Fidesz-KDNP rendszerszintű korrupciójáról van szó. Harmadennyien (22%) látnak inkább elszigetelt eseteket.
A Fidesz-KDNP szavazók nagyon megosztottak ebben a kérdésben, 57 százalékuk szerint csak elszigetelt esetekről van szó, de ez azt jelenti, hogy ez az 57 százalék, a Fidesz-KDNP-tábor többsége úgy látja, a Fidesz által „politikai foglyoknak” titulált politikusoknak igenis lehet vaj a füle mögött, szemben azzal, amit kedvenc pártszövetségük állít.
A Mi Hazánk minden mérési szinten 1-1 százalékpontot veszített az októberi pártpreferencia mérés óta, a teljes népességben 6, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében 7-7 százalékon áll. Egyéb pártra a teljes népesség 3, a biztos szavazó pártválasztók 4 százaléka szavazna, a bizonytalanok aránya változatlanul 15 százalék.
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