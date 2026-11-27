A Dunántúl több pontján havazásra ébredhettünk péntek reggel, a hópelyhek pedig a Balaton térségét sem kerülték el. Tihanyt hangulatos, vékony fehér lepel borította be.

A havazás nem lesz hosszú életű, a következő órákban megszűnik a csapadék a Balaton térségében, ezt követően legfeljebb helyenként fordulhat elő kisebb havazás, hószállingózás - írja az Időkép. Vastagabb, tartós hótakaró kialakulására így nem számíthatunk. A tél egyelőre csak egy kis ízelítőt ad magából a magyar tengernél.