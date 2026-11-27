A CMF-et fenntartó Élvonal Alapítványt 2026 augusztusának végén törölték a nyilvántartásból, tulajdonosi jogait a TTM vette át, amely nyár óta együttműködik a társasággal az átálláson.

A központ ügyvezetője Krausz Ferenc marad, aki a kutatások lézertechnológiai részét is irányítja.

A Magyar tudósok körútján zajló ingatlanberuházás mélyépítési szakaszát még a CMF zárja le, majd a kivitelezést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium veszi át. Az épület eredeti rendeltetése megváltozik: várhatóan felsőoktatási célokat szolgál majd, kollégiumként vagy kutatási-oktatási központként.

A korábbi közfeladat-finanszírozási szerződés legfeljebb év végéig marad érvényben, a nyár óta befagyasztott, kifizetetlen, több mint 34 milliárd forint visszakerül a költségvetésbe. Augusztustól decemberig 7,6 milliárd forintot biztosítanak működésre, a beruházás lezárására és eszközbeszerzésekre.

Jövőre az állami finanszírozás várhatóan évi 4 milliárd forintra csökken, a kiesést uniós és piaci pályázatokból pótoltatná a tárca.

A központ tudományos értékének felmérésére az MTA bevonásával nemzetközi átvilágítást kezdeményeztek. A biobankhoz szükséges vérmintagyűjtés finanszírozási bizonytalanságok miatt átmenetileg szünetel. A betegségek előrejelzését vizsgáló kutatás akár tízéves betegkövetést igényel, ezért megalapozott tudományos publikációkra még várni kell.

A Hongkongi Egyetemmel indított programban több ezer ember rendszeres vizsgálatával kutatják, kimutathatók-e betegségek évekkel a tünetek előtt. Németországban és Ghánában is indul mintagyűjtés, utóbbiban a Bill és Melinda Gates Alapítvány bevonásával. A minisztérium szerint a helyi partnerek fedezik a költségeket, így a külföldi programok nem terhelik a magyar költségvetést.

A hazai mintagyűjtés hétéves előnye miatt az eredményeket nagyrészt Magyarországon hasznosíthatják.

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