Franciaországban az éves fogyasztói áremelkedés üteme 3,2 százalékra esett vissza az előző havi 3,7 százalékról, ami jelentősen elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 3,6 százalékos várakozásától. Spanyolországban hasonló tendencia érvényesült, mivel a korábbi 4,9 százalékról 4,1 százalékra mérséklődött a pénzromlás üteme, alaposan alulmúlva a 4,7 százalékos piaci konszenzust.

A francia statisztikai hivatal elsősorban az energiaárak, különösen az üzemanyagok drasztikus csökkenésével magyarázta a kedvező fordulatot, miközben a kiemelten figyelt szolgáltatószektorban is 2,6-ról 2,3 százalékra lassult a drágulás. A spanyol adatok hátterében szintén az üzemanyagok árának mérséklődése áll, kisebb részben pedig a ruházati cikkek és lábbelik olcsóbbá válása támogatta a dezinflációs folyamatot.

A lassulás ellenére az infláció továbbra is jóval meghaladja az EKB 2 százalékos célját, részben a közel-keleti háború elhúzódó gazdasági hatásai miatt. A frankfurti jegybank eddig két alkalommal emelte az irányadó kamatokat, és a várakozások szerint decemberben újabb szigorításra készül. Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke a héten arra figyelmeztetett, hogy

továbbra is jelentősek a felfelé mutató inflációs kockázatok, ezért az EKB-nak nem szabad késlekednie a lépésekkel.

A kedvező francia és spanyol adatok megjelenése után a piaci szereplők azonban máris visszafogták a kamatemelési várakozásaikat,

így a korábbi 35 százalékról 25 százalékra csökkent annak a valószínűsége, hogy 2027 végéig háromszor is szigorít a jegybank.

A magas infláció és az emelkedő kamatkörnyezet különösen nehéz helyzetbe hozza az euróövezet második legnagyobb gazdaságának számító Franciaországot. Az ország a recesszió szélén egyensúlyoz, miközben a tavaszi sorsdöntő elnökválasztás előtt az elszabadult költségvetési hiánnyal, a feszült befektetői hangulattal és a társadalmi elégedetlenséggel is szembe kell néznie.

Jean Dalbard elemző szerint a francia infláció a következő hónapokban már csak mérsékelten emelkedhet a korábbi energiaár-növekedések begyűrűzése miatt, 2027-ben pedig fokozatosan tovább enyhülhet, és éves átlagban 2,3 százalék körül alakulhat.

A 21 tagú eurózóna összesített inflációs adatait kedden teszik közzé, az elemzők enyhe csökkenést, 3,9 százalékos értéket várnak.

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