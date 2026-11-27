A tárcavezető szerint a döntés azt mutatja, hogy a nemzetközi piacok elismerik a kormány megalakulása óta végzett, a hazai gazdaság és az államháztartás rendbetételét célzó munkát. Kármán András kiemelte, hogy a hitelminősítők pozitív értékelése erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, valamint hozzájárul az alacsonyabb állampapírhozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkenéséhez és a stabilabb forintárfolyamhoz.
Az S&P indoklásában a Magyarországon erősödő intézményi és fiskális keretrendszerre alapozta a stabil kilátást, amely a következő években biztosítja a költségvetési hiány mérséklését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a folyamat – kiegészülve az uniós források sikeres lehívásával – lehetővé teszi a költségvetési kockázatok csökkentését a gazdasági növekedés fenntartása mellett, továbbá elősegíti a maastrichti kritériumok teljesítését is.
A hitelminősítő makrogazdasági várakozásai összhangban vannak a Pénzügyminisztérium 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzéseivel, és mindkét fél a beruházások bővülésével számol. Az S&P prognózisa szerint a 2025-ös 4,4 százalék után 2026-ban 2 százalékra mérséklődhet az éves infláció. A növekvő bizalom, a belső kereslet és az export húzóerejének köszönhetően idén 1,8 százalékos, jövőre pedig – a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan – 2,5 százalékos GDP-növekedés várható. A 2028–2029-es időszakra szintén átlagosan 2,5 százalékos bővülést vetítenek előre, ami már a beruházások élénkülése felé mutató szerkezeti fordulatot jelez. Mindezek mellett az elemzők 2027 és 2029 között Magyarország külső adósságának folyamatos csökkenésére számítanak.
Az értékelésben külön hangsúlyt kapott, hogy a Tisza-kormány az első fél évében, kétharmados parlamenti többségére támaszkodva elfogadta az uniós jogállamisági feltételek teljesítéséhez szükséges kulcsfontosságú intézményi reformokat, és szélesebb körű közeledésre törekszik az európai normákhoz.
Ez pedig összhangban van az euró bevezetésének céljával, amit az S&P is fontos gazdaságpolitikai horgonynak tekint, ami ösztönzi az intézményi és monetáris keretrendszer további javulását
– fogalmazott a pénzügyminiszter.
Címlapkép forrása: Portfolio
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