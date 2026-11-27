Levelet írtam Kapitány István miniszter úrnak a palagázkutatás témájában - kezdi a posztját Gajdos László.
Sokan kerestek meg az elmúlt időszakban egy olyan kérdéssel, amely komoly környezetvédelmi aggályokat és társadalmi kockázatokat vethet fel. Magam is aggódva olvasom a szakemberek és a civilek állásfoglalásait a Magyarországon eddig nem használt rétegrepesztéses gázkitermeléssel kapcsolatban
- emelte ki Facebook-bejegyzésében.
A kitermelés annak technológiai sajátosságai miatt több területen is komoly kockázatokat hordoz. Jelentős vízigénye mellett elszennyezheti a felszín alatti vizeket, légszennyezést, sőt akár kisebb földrengéseket is okozhat. Úgy gondolom, hogy ezeket a veszélyeket figyelembe kell venni, és azonnal cselekedni kell - fogalmazott.
Az energetikai, gazdasági és környezetvédelmi szempontok összehangolása közös felelősségünk. Ezért azzal a kezdeményezéssel fordultam miniszter úrhoz, hogy
kezdjünk egyeztetést a palagáz kutatásával és kitermelésével kapcsolatos hazai gyakorlat felülvizsgálatáról.
Ezzel együtt azt is javasoltam, hogy amíg nem kapunk megfelelő környezetvédelmi garanciákat, addig vezessünk be országos moratóriumot a palagáz kutatására és kitermelésér - zárul a bejegyzés.
A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közleményben üdvözölte Gajdos László bejelentését. Emlékeztetett arra, hogy a szövetség évek óta foglalkozik a nem-hagyományos szénhidrogének (gyűjtőnéven: palagázok) feltárásának és kitermelésének veszélyeivel. 2025 őszén létrehozta a közel 60 civil szervezetet tömörítő Stop palagáz! civil kezdeményezést, amelynek keretében fellépnek az országos palagáz-moratórium érdekében. Ezen a héten ismét levélben fordultak a kormányzathoz az ügyben.
A környezetvédelmi miniszterrel közösen a Magyar Természetvédők Szövetsége is sürgeti Kapitány István gazdasági minisztert: rendeljen el országos moratóriumot a nem-hagyományos szénhidrogének kutatására és kitermelésére - olvasható a közleményben.
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