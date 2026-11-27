Új elnökkel és megújuló vezetéssel folytatja működését a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet a vállalkozások mindennapi működését segítő szolgáltatások erősítését és érdekképviseletének láthatóbbá tételét tervezi Reich Ádámmal az élen.

Reich Ádámot választották a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) új elnökévé

– tudta meg a Portfolio pénteken. A szakember korábban a Főtaxi, jelenleg az Uber magyarországi működéséért felelt. Célja, hogy a fővárosi vállalkozások jobban megismerjék és nagyobb arányban használják a kamara szolgáltatásait.

A közgazdász és MBA-végzettségű Reich 2020-tól a BKIK Közlekedési Osztályát vezette, 2025-től pedig az Ipari Tagozat elnökeként és a kamara alelnökeként dolgozott. A szervezetet nyolc éven át irányító Nagy Elek tiszteletbeli elnökként folytatja munkáját.

Az új főtitkár Harsányi Mónika lett, aki nyolc éve dolgozik a kamaránál, és nemzetközi üzletfejlesztési programokat is vezetett.

Reich elődje modernizációs programját folytatva a vállalkozások igényeire épülő működést tervez. Az első száz nap feladatai között szerződés- és dokumentumtár kialakítása, valamint az ügyféltámogató csatornák népszerűsítése szerepel. A közleményben idézett EY-kutatás szerint a vállalkozások 72 százaléka nem ismeri a kamarai tagság előnyeit, miközben célzott szolgáltatásokat és kézzelfogható üzleti hasznot vár a szervezettől.

A küldöttgyűlésen átadták a kamara legrangosabb elismerését, a Budapest Gazdaságáért díjat is. A főváros gazdasági fejlődéséért végzett munkájáért idén Balogh Péter Petya vállalkozó, angyalbefektető és László Imre, a XI. kerület polgármestere kapta meg a kitüntetést.

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