Az alapkiadások több mint felét a munkaügyi és szociális feladatokra, valamint a honvédelemre fordítják. Ez egyszerre mutatja a német jóléti állam fenntartásának növekvő terheit és a kormány azon törekvését, hogy felgyorsítsa a hadsereg fejlesztését. A legnagyobb tételt továbbra is a munkaügyi és szociális minisztérium büdzséje jelenti 203 milliárd euróval. A védelmi tárca a központi költségvetésből mintegy 110 milliárd eurót kap, ami kiegészül a hadseregnek elkülönített különalapból érkező további közel 30 milliárd euróval.

A megemelt kiadásokat nagyrészt hitelből fedezik, a nettó új hitelfelvétel meghaladja a 210 milliárd eurót.

Ebből mintegy 123 milliárd euró terheli a központi költségvetést, további 58 milliárd az infrastrukturális és klímasemlegességi alapba, nagyjából 30 milliárd pedig a Bundeswehr különalapjába kerül. Az eladósodás miatt a kamatkiadások több mint egyharmaddal, körülbelül 41 milliárd euróra emelkednek.

A hitelfelvétel jelentős része kívül esik az alkotmányos adósságfék szigorú szabályain. Ez a megoldás lehetővé teszi Lars Klingbeil pénzügyminiszter számára, hogy úgy növelje a védelmi kiadásokat és a több évtizedes lemaradásban lévő infrastruktúra modernizálására szánt forrásokat, hogy közben a központi költségvetés más területein takarékoskodik.

A Bundestag pénteki döntését hónapokig tartó, éles koalíciós viták előzték meg Merz konzervatív pártszövetsége és Klingbeil szociáldemokratái között. A felek az adókról, a szociális kiadásokról és a hitelfelvétel mértékéről egyezkedtek. Az utolsó napokig tartó tárgyalások eredményeként végül megállapodtak abban, hogy csökkentik a háztartások és a vállalkozások áramadóját, valamint enyhítenek a korábban tervezett szociális megszorításokon.

A költségvetés összeállítását maga a kancellár is nehézkesnek minősítette a képviselők előtt. Merz ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Németország a jövőben már nem tud majd az adóbevételekből finanszírozni minden olyan juttatást, amelyet az állampolgárok megszoktak. A kormány középtávú pénzügyi tervében 2028-ra továbbra is szerepel egy több mint 20 milliárd eurós, egyelőre fedezetlen költségvetési hiány. A most elfogadott törvény a törvényhozás felsőháza, a Bundesrat elé kerül, amely december 18-án ülésezik.

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