Egy tízmillió forintos követelésnél már a perindítás illetéke is csaknem félmillió forint, és az ügyvédi költségekről még szó sem esett. Pedig egy jogvitának nem feltétlenül kell a bíróságon végződnie: egy időben rögzített bizonyítékkal, egy független szakvéleménnyel vagy egy közjegyző előtti egyezséggel akár az évekig tartó pereskedés is elkerülhető. Máté Viktor közjegyzővel konkrét eseteken keresztül mutatjuk meg, mennyi múlhat azon, hogy időben lépünk-e, és milyen helyzetekben érdemes közjegyzőhöz fordulni akkor is, ha elsőre eszünkbe sem jutna.

Egy beszállító és egy nem fizető vállalkozó vitája három hónap alatt lezárult közjegyző előtti egyezséggel. Az ügyből akár évekig tartó per is lehetett volna, miközben a követelt összeg továbbra is hiányzott volna a beszállító működéséből. Ehelyett a felek egy mindkettőjük számára elfogadható, jogerős, egy bírósági ítélettel azonos hatályú megállapodásra jutottak.

Magánszemélyek is kerülhetnek hasonló helyzetbe. Beázik az új tető, de a kivitelező tagadja a hibát; hónapokat csúszik a felújítás, a vállalkozó mégis másra hárítja a felelősséget. Vagy az örökösök vitatják, hogy valóban az elhunyt írta-e alá a végrendeletet. Ezekben a helyzetekben közös, hogy

a felek hiába vannak meggyőződve a saját igazukról, a vita rendezéséhez ez önmagában nem elegendő.

Máté Viktor közjegyző szerint több lehetőség is rendelkezésre áll a hosszadalmas pereskedés elkerülésére, hiszen a közjegyzői eljárások alapvető célja a jogviták megelőzése, a már kialakult konfliktusok rendezése, a peres eljárások gyorsítása és a követelések érvényesítésének egyszerűsítése. Hogy melyik eljárás a legcélravezetőbb, az mindig az adott helyzettől függ.

Egy megnyert per még jelenthet veszteséget

Aki biztos a saját igazában, könnyen dönthet a pereskedés mellett, pedig a kedvező ítélet sem feltétlenül ellensúlyozza a veszteségeket. Egy vállalkozásból akár éveken át hiányozhat a ki nem fizetett követelés összege, míg egy elhúzódó építkezés miatt a megrendelőnek további hónapokig kellhet albérletet fizetnie.

Máté Viktor közjegyzó - fotó: MOKK

A közjegyző szerint egy per indítása előtt érdemes mérlegelni a várható eredményt és a ráfordítást. „A per megnyerése önmagában még nem jelenti azt, hogy jól is jártunk. A tényleges mérleghez az eljárás költségei mellett a munkától és a családtól elvett időt, valamint a vele járó lelki terheket is hozzá kell számítani” – hangsúlyozza.

Ebben a mérlegelésben egy független szakértői vélemény is sokat segíthet, hiszen még a per megindítása előtt tisztázhatja a vitás kérdéseket. Ha a szakvélemény nem támasztja alá a követelést, az érintett elkerülhet egy költséges, bizonytalan kimenetelű eljárást, ha viszont megerősíti az álláspontját, az a megegyezéshez is közelebb viheti a feleket.

Ki hibázott, és ki bizonyítja be?

Egy felújítás után beázik a tető. A tulajdonos szerint a kivitelező hibázott, a vállalkozó viszont a felhasznált anyagot vagy a használat körülményeit okolja. Amíg nem tisztázott a hiba oka, a vita könnyen megrekedhet. Ilyenkor a közjegyzőtől független igazságügyi szakértő kirendelése kérhető, a szakember pedig megvizsgálhatja a szerkezetet és a dokumentációt.

Hasonló szakvélemény segíthet egy rosszul beépített sütő, egy eltört autóalkatrész vagy akár egy vitatott aláírás esetében is.

Utóbbinál például egy írásszakértő vizsgálata tisztázhatja, hogy valóban az örökhagyótól származik-e a végrendeleten szereplő aláírás. Máté Viktor egy szokatlan társasházi helyzetet is említ: a felső szomszéd jakuzzit tervez a nappalijába, az alatta lakó pedig a régi födém teherbírását félti. A statikai szakvélemény egy ilyen esetben tisztázhatja, hogy van-e valós kockázat. Ha nincs, elmaradhat a per; ha van, az érintett megalapozottan kérheti a helyzet rendezését.

A szakértőt nem az ügyfél választja ki, hanem a közjegyző rendeli ki, ami a független vizsgálat egyik fontos garanciája. Az elkészült szakvélemény egy későbbi perben is felhasználható lehet.

Mire bíróságra kerül az ügy, eltűnhet a bizonyíték

Előfordul, hogy az ügyfelek pontosan tudják, hogy mi történt az adott helyzetben, de attól tartanak, hogy később már nem tudják bizonyítani. Egy felújítás során a vállalkozó határidőre ígéri a festés befejezését, a helyszínen azonban még csupasz téglafalak láthatók. Mire a jogvita bíróság elé kerül, már elkészülhet a munka, és

nehéz visszamenőleg igazolni, hogy hol tartott a kivitelezés a határidő lejártakor.

Erre szolgálhat a közjegyzői ténytanúsítás. A közjegyző a helyszínen leírhatja a tapasztalt állapotot, fényképet vagy felvételt készíthet. A tanúsítvány közokirat, amely hitelesen igazolhatja, hogy mit észlelt a közjegyző az adott időpontban, így egy későbbi jogvitában nem kell kizárólag a felek visszaemlékezésére hagyatkozni.

A közjegyző ugyanakkor nem mondja ki, hogy történt-e szerződésszegés vagy mekkora kötbér jár; a műszaki készültség értékeléséhez pedig szakértő is kellhet. Hasonlóan dokumentálható egy társasház közös területének állapota vagy egy lakás átadásakor látható hiba. A közjegyző által készített tanúsítványnak komoly súlya lehet egy későbbi vitában, ha valaki kétségbe vonja a benne rögzített tényeket, neki kell bizonyítania az ellenkezőjét. Ez önmagában még nem dönti el a pert, de jóval nehezebbé teheti a korábban dokumentált állapot letagadását.

Egy törölt üzenet is bizonyíték maradhat

Az interneten pillanatok alatt eltűnhetnek olyan tartalmak, amelyekre később bizonyítékként lenne szükség. Egy webshop jogsértő módon használhat fel képeket, valakiről sértő bejegyzés jelenhet meg, vagy a hozzájárulása nélkül tehetnek közzé róla fényképeket. Mire az érintett lépne, a tartalmat törölhetik. Ilyen esetekben a közjegyző hitelesen rögzítheti, hogy egy adott időpontban milyen tartalom volt elérhető a weboldalon. Ugyanígy

tanúsíthatja a telefonon tárolt üzenetek, hangfelvételek és más digitális tartalmak meglétét is.

A ténytanúsítás ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy ki készítette a bejegyzést, igazak-e a benne szereplő állítások, vagy történt-e jogsértés. A közjegyző azt rögzíti közhitelesen, amit maga is észlelt.

Előfordulhat, hogy egy vita tisztázásához nem elegendő a pillanatnyi állapot rögzítése. Egy építkezésnél például az is számíthat, mit láttak a tanúk, milyen dokumentumok készültek, és mit állapít meg a hibáról egy szakértő. Ezek a bizonyítékok már a per megindítása előtt, a közjegyzőnél kezdeményezett úgynevezett előzetes bizonyítási eljárásban is beszerezhetők, és később a bíróságon is felhasználhatók. Az eredmény akár a felek megegyezését is elősegítheti.

Három hónap alatt egyezség – bírósági ítélet nélkül

A néhány hónap alatt rendezett üzleti vita jól mutatja, hogyan segíthet a közjegyző előtti egyezség a már kialakult konfliktusok lezárásában. Hasonló megoldás jöhet szóba egy építkezés elszámolásánál, kártérítési igénynél vagy más olyan vagyonjogi vitában, amelynek rendezéséről a felek szabadon megállapodhatnak.

Egy tartozás esetében meghatározhatják a fizetendő összeget, a részleteket és a határidőket; építési vitában azt, hogy a kivitelező milyen hibákat és meddig javít ki, vagy mekkora kártérítést fizet. A közjegyző akkor hagyhatja jóvá az egyezséget, ha az jogszerű, és a vállalások egyértelműek. A jóváhagyott egyezség a bírósági ítélettel azonos hatályú, ha valamelyik fél nem teljesíti a kötelezettségét, a jogosult a jogszabályi feltételek mellett külön per nélkül kérheti a végrehajtást.

Nem egy mediációs eljárás zajlik, hanem egy jogszerűségi vizsgálatot folytat le a közjegyző

– hangsúlyozza Máté Viktor. A kompromisszumot a feleknek kell kialakítaniuk, szükség esetén ügyvéd vagy mediátor segítségével.

A közjegyző előtti egyezség elsősorban olyan vagyoni vitákban jelenthet megoldást, amelyekben a felek maguk dönthetnek a megállapodás feltételeiről, és még nem indult per. Nem alkalmazható azonban minden ügyben, például munkaügyi vitáknál nincs rá lehetőség, a házassági vagyon megosztásáról viszont ilyen módon is meg lehet állapodni.

Százezrek, akár milliók múlhatnak a választáson

A közjegyző előtti egyezség és a pereskedés költségei között jelentős különbség lehet. Máté Viktor tájékoztató számítása szerint egy tízmillió forintos ügyben a közjegyzői egyezség díja hozzávetőleg 140 ezer forint, míg ugyanekkora pertárgyértéknél az elsőfokú polgári per általános illetéke 489 500 forint. Utóbbihoz ügyvédi, szakértői és más költségek is hozzáadódhatnak.

Százmillió forintos jogvitánál a közjegyzői díj körülbelül 450 ezer forint lehet, miközben az általános peres illeték már meghaladja a négymillió forintot.

A közjegyzői díjszámítás sajátossága, hogy egymilliárd forintos ügyérték felett már nem nő tovább az ügyérték alapján számított munkadíj. Ezek persze csupán példák, a tényleges kiadások az ügy körülményeitől függnek.

A kiköltözési nyilatkozatot még a vita előtt érdemes kérni

Vannak olyan közjegyzői eljárások is, amelyeket azért érdemes igénybe venni, hogy a konfliktus ki se alakuljon. Lakáskiadáskor például a tulajdonos szeretné biztosítani, hogy a bérlő a jogviszony megszűnésekor kiköltözzön. Ha erre csak a vita kialakulásakor gondol, nehezebb helyzetbe kerülhet, hiszen addigra a bérlő már nem feltétlenül hajlandó új kötelezettséget vállalni.

Ha a bérlő a beköltözés előtt közjegyzői okiratban vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor kiköltözik, a tulajdonosnak nem kell külön pert indítania az ingatlan kiürítéséért, hanem közvetlenül indíthat végrehajtást. Ez természetesen nem jogosítja fel a tulajdonost arra, hogy önhatalmúlag kiköltöztesse a bérlőt, a végrehajtásnak és annak időzítésének egyértelmű szabályai vannak.

Hasonló megoldás egyes kölcsönöknél is alkalmazható. Ha a szükséges tartalmat megfelelően rögzítik a közjegyzői okiratban, a törvényi feltételek fennállása esetén a jogosult külön per nélkül is kérheti a végrehajtást.

A közjegyzőnél az is kiderülhet, hogy nincs szükség közjegyzőre

Laikusként nehéz eldönteni, hogy melyik eljárás jelenthet számunkra megoldást az adott helyzetben. Máté Viktor szerint azonban nem szükséges kész elképzeléssel érkezni a közjegyzőhöz, elegendő pontosan ismertetni a helyzetet és azt, hogy mit szeretnénk elérni. Érdemes összegyűjteni a szerződéseket, számlákat, levelezéseket és más rendelkezésre álló bizonyítékokat, különösen akkor, ha fennáll a veszélye, hogy ezek később már nem lesznek hozzáférhetők.

Ne féljünk konzultálni vagy konzultációs időpontot kérni

– tanácsolja. Elmondása szerint a pusztán tájékozódást szolgáló első konzultáció díjmentes, amennyiben nem készül okirat vagy okirattervezet, és nem indul díjköteles eljárás. Ez telefonon is megtörténhet. A tényleges eljárásokért pedig jogszabályban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Gyakran már az első beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfél céljának eléréséhez a jogszabályok alapján nincs is szükség közjegyzői eljárásra. Máskor éppen a konzultáció mutat rá, hogy sürgős intézkedés javasolt.

A jogvita rendezése sokszor jóval a keresetlevél megírása előtt elkezdődhet. Egy független szakvélemény, egy időben rögzített bizonyíték vagy egy megfelelően előkészített egyezség vagy okirat a pereskedést is szükségtelenné teheti. Ha pedig a bírósági út mégis elkerülhetetlen, nem mindegy, hogy milyen bizonyítékokkal vértezzük fel magunkat előtte.

A cikk megjelenését a MOKK támogatta.

Címlapkép forrása: Shutterstock