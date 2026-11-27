Egy beszállító és egy nem fizető vállalkozó vitája három hónap alatt lezárult közjegyző előtti egyezséggel. Az ügyből akár évekig tartó per is lehetett volna, miközben a követelt összeg továbbra is hiányzott volna a beszállító működéséből. Ehelyett a felek egy mindkettőjük számára elfogadható, jogerős, egy bírósági ítélettel azonos hatályú megállapodásra jutottak.
Magánszemélyek is kerülhetnek hasonló helyzetbe. Beázik az új tető, de a kivitelező tagadja a hibát; hónapokat csúszik a felújítás, a vállalkozó mégis másra hárítja a felelősséget. Vagy az örökösök vitatják, hogy valóban az elhunyt írta-e alá a végrendeletet. Ezekben a helyzetekben közös, hogy
a felek hiába vannak meggyőződve a saját igazukról, a vita rendezéséhez ez önmagában nem elegendő.
Máté Viktor közjegyző szerint több lehetőség is rendelkezésre áll a hosszadalmas pereskedés elkerülésére, hiszen a közjegyzői eljárások alapvető célja a jogviták megelőzése, a már kialakult konfliktusok rendezése, a peres eljárások gyorsítása és a követelések érvényesítésének egyszerűsítése. Hogy melyik eljárás a legcélravezetőbb, az mindig az adott helyzettől függ.
Egy megnyert per még jelenthet veszteséget
Aki biztos a saját igazában, könnyen dönthet a pereskedés mellett, pedig a kedvező ítélet sem feltétlenül ellensúlyozza a veszteségeket. Egy vállalkozásból akár éveken át hiányozhat a ki nem fizetett követelés összege, míg egy elhúzódó építkezés miatt a megrendelőnek további hónapokig kellhet albérletet fizetnie.
A közjegyző szerint egy per indítása előtt érdemes mérlegelni a várható eredményt és a ráfordítást. „A per megnyerése önmagában még nem jelenti azt, hogy jól is jártunk. A tényleges mérleghez az eljárás költségei mellett a munkától és a családtól elvett időt, valamint a vele járó lelki terheket is hozzá kell számítani” – hangsúlyozza.
Ebben a mérlegelésben egy független szakértői vélemény is sokat segíthet, hiszen még a per megindítása előtt tisztázhatja a vitás kérdéseket. Ha a szakvélemény nem támasztja alá a követelést, az érintett elkerülhet egy költséges, bizonytalan kimenetelű eljárást, ha viszont megerősíti az álláspontját, az a megegyezéshez is közelebb viheti a feleket.
Ki hibázott, és ki bizonyítja be?
Egy felújítás után beázik a tető. A tulajdonos szerint a kivitelező hibázott, a vállalkozó viszont a felhasznált anyagot vagy a használat körülményeit okolja. Amíg nem tisztázott a hiba oka, a vita könnyen megrekedhet. Ilyenkor a közjegyzőtől független igazságügyi szakértő kirendelése kérhető, a szakember pedig megvizsgálhatja a szerkezetet és a dokumentációt.
Hasonló szakvélemény segíthet egy rosszul beépített sütő, egy eltört autóalkatrész vagy akár egy vitatott aláírás esetében is.
Utóbbinál például egy írásszakértő vizsgálata tisztázhatja, hogy valóban az örökhagyótól származik-e a végrendeleten szereplő aláírás. Máté Viktor egy szokatlan társasházi helyzetet is említ: a felső szomszéd jakuzzit tervez a nappalijába, az alatta lakó pedig a régi födém teherbírását félti. A statikai szakvélemény egy ilyen esetben tisztázhatja, hogy van-e valós kockázat. Ha nincs, elmaradhat a per; ha van, az érintett megalapozottan kérheti a helyzet rendezését.
A szakértőt nem az ügyfél választja ki, hanem a közjegyző rendeli ki, ami a független vizsgálat egyik fontos garanciája. Az elkészült szakvélemény egy későbbi perben is felhasználható lehet.
Mire bíróságra kerül az ügy, eltűnhet a bizonyíték
Előfordul, hogy az ügyfelek pontosan tudják, hogy mi történt az adott helyzetben, de attól tartanak, hogy később már nem tudják bizonyítani. Egy felújítás során a vállalkozó határidőre ígéri a festés befejezését, a helyszínen azonban még csupasz téglafalak láthatók. Mire a jogvita bíróság elé kerül, már elkészülhet a munka, és
nehéz visszamenőleg igazolni, hogy hol tartott a kivitelezés a határidő lejártakor.
Erre szolgálhat a közjegyzői ténytanúsítás. A közjegyző a helyszínen leírhatja a tapasztalt állapotot, fényképet vagy felvételt készíthet. A tanúsítvány közokirat, amely hitelesen igazolhatja, hogy mit észlelt a közjegyző az adott időpontban, így egy későbbi jogvitában nem kell kizárólag a felek visszaemlékezésére hagyatkozni.
A közjegyző ugyanakkor nem mondja ki, hogy történt-e szerződésszegés vagy mekkora kötbér jár; a műszaki készültség értékeléséhez pedig szakértő is kellhet. Hasonlóan dokumentálható egy társasház közös területének állapota vagy egy lakás átadásakor látható hiba. A közjegyző által készített tanúsítványnak komoly súlya lehet egy későbbi vitában, ha valaki kétségbe vonja a benne rögzített tényeket, neki kell bizonyítania az ellenkezőjét. Ez önmagában még nem dönti el a pert, de jóval nehezebbé teheti a korábban dokumentált állapot letagadását.
Egy törölt üzenet is bizonyíték maradhat
Az interneten pillanatok alatt eltűnhetnek olyan tartalmak, amelyekre később bizonyítékként lenne szükség. Egy webshop jogsértő módon használhat fel képeket, valakiről sértő bejegyzés jelenhet meg, vagy a hozzájárulása nélkül tehetnek közzé róla fényképeket. Mire az érintett lépne, a tartalmat törölhetik. Ilyen esetekben a közjegyző hitelesen rögzítheti, hogy egy adott időpontban milyen tartalom volt elérhető a weboldalon. Ugyanígy
tanúsíthatja a telefonon tárolt üzenetek, hangfelvételek és más digitális tartalmak meglétét is.
A ténytanúsítás ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy ki készítette a bejegyzést, igazak-e a benne szereplő állítások, vagy történt-e jogsértés. A közjegyző azt rögzíti közhitelesen, amit maga is észlelt.
Előfordulhat, hogy egy vita tisztázásához nem elegendő a pillanatnyi állapot rögzítése. Egy építkezésnél például az is számíthat, mit láttak a tanúk, milyen dokumentumok készültek, és mit állapít meg a hibáról egy szakértő. Ezek a bizonyítékok már a per megindítása előtt, a közjegyzőnél kezdeményezett úgynevezett előzetes bizonyítási eljárásban is beszerezhetők, és később a bíróságon is felhasználhatók. Az eredmény akár a felek megegyezését is elősegítheti.
Három hónap alatt egyezség – bírósági ítélet nélkül
A néhány hónap alatt rendezett üzleti vita jól mutatja, hogyan segíthet a közjegyző előtti egyezség a már kialakult konfliktusok lezárásában. Hasonló megoldás jöhet szóba egy építkezés elszámolásánál, kártérítési igénynél vagy más olyan vagyonjogi vitában, amelynek rendezéséről a felek szabadon megállapodhatnak.
Egy tartozás esetében meghatározhatják a fizetendő összeget, a részleteket és a határidőket; építési vitában azt, hogy a kivitelező milyen hibákat és meddig javít ki, vagy mekkora kártérítést fizet. A közjegyző akkor hagyhatja jóvá az egyezséget, ha az jogszerű, és a vállalások egyértelműek. A jóváhagyott egyezség a bírósági ítélettel azonos hatályú, ha valamelyik fél nem teljesíti a kötelezettségét, a jogosult a jogszabályi feltételek mellett külön per nélkül kérheti a végrehajtást.
Nem egy mediációs eljárás zajlik, hanem egy jogszerűségi vizsgálatot folytat le a közjegyző
– hangsúlyozza Máté Viktor. A kompromisszumot a feleknek kell kialakítaniuk, szükség esetén ügyvéd vagy mediátor segítségével.
A közjegyző előtti egyezség elsősorban olyan vagyoni vitákban jelenthet megoldást, amelyekben a felek maguk dönthetnek a megállapodás feltételeiről, és még nem indult per. Nem alkalmazható azonban minden ügyben, például munkaügyi vitáknál nincs rá lehetőség, a házassági vagyon megosztásáról viszont ilyen módon is meg lehet állapodni.
Százezrek, akár milliók múlhatnak a választáson
A közjegyző előtti egyezség és a pereskedés költségei között jelentős különbség lehet. Máté Viktor tájékoztató számítása szerint egy tízmillió forintos ügyben a közjegyzői egyezség díja hozzávetőleg 140 ezer forint, míg ugyanekkora pertárgyértéknél az elsőfokú polgári per általános illetéke 489 500 forint. Utóbbihoz ügyvédi, szakértői és más költségek is hozzáadódhatnak.
Százmillió forintos jogvitánál a közjegyzői díj körülbelül 450 ezer forint lehet, miközben az általános peres illeték már meghaladja a négymillió forintot.
A közjegyzői díjszámítás sajátossága, hogy egymilliárd forintos ügyérték felett már nem nő tovább az ügyérték alapján számított munkadíj. Ezek persze csupán példák, a tényleges kiadások az ügy körülményeitől függnek.
A kiköltözési nyilatkozatot még a vita előtt érdemes kérni
Vannak olyan közjegyzői eljárások is, amelyeket azért érdemes igénybe venni, hogy a konfliktus ki se alakuljon. Lakáskiadáskor például a tulajdonos szeretné biztosítani, hogy a bérlő a jogviszony megszűnésekor kiköltözzön. Ha erre csak a vita kialakulásakor gondol, nehezebb helyzetbe kerülhet, hiszen addigra a bérlő már nem feltétlenül hajlandó új kötelezettséget vállalni.
Ha a bérlő a beköltözés előtt közjegyzői okiratban vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor kiköltözik, a tulajdonosnak nem kell külön pert indítania az ingatlan kiürítéséért, hanem közvetlenül indíthat végrehajtást. Ez természetesen nem jogosítja fel a tulajdonost arra, hogy önhatalmúlag kiköltöztesse a bérlőt, a végrehajtásnak és annak időzítésének egyértelmű szabályai vannak.
Hasonló megoldás egyes kölcsönöknél is alkalmazható. Ha a szükséges tartalmat megfelelően rögzítik a közjegyzői okiratban, a törvényi feltételek fennállása esetén a jogosult külön per nélkül is kérheti a végrehajtást.
A közjegyzőnél az is kiderülhet, hogy nincs szükség közjegyzőre
Laikusként nehéz eldönteni, hogy melyik eljárás jelenthet számunkra megoldást az adott helyzetben. Máté Viktor szerint azonban nem szükséges kész elképzeléssel érkezni a közjegyzőhöz, elegendő pontosan ismertetni a helyzetet és azt, hogy mit szeretnénk elérni. Érdemes összegyűjteni a szerződéseket, számlákat, levelezéseket és más rendelkezésre álló bizonyítékokat, különösen akkor, ha fennáll a veszélye, hogy ezek később már nem lesznek hozzáférhetők.
Ne féljünk konzultálni vagy konzultációs időpontot kérni
– tanácsolja. Elmondása szerint a pusztán tájékozódást szolgáló első konzultáció díjmentes, amennyiben nem készül okirat vagy okirattervezet, és nem indul díjköteles eljárás. Ez telefonon is megtörténhet. A tényleges eljárásokért pedig jogszabályban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
Gyakran már az első beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfél céljának eléréséhez a jogszabályok alapján nincs is szükség közjegyzői eljárásra. Máskor éppen a konzultáció mutat rá, hogy sürgős intézkedés javasolt.
A jogvita rendezése sokszor jóval a keresetlevél megírása előtt elkezdődhet. Egy független szakvélemény, egy időben rögzített bizonyíték vagy egy megfelelően előkészített egyezség vagy okirat a pereskedést is szükségtelenné teheti. Ha pedig a bírósági út mégis elkerülhetetlen, nem mindegy, hogy milyen bizonyítékokkal vértezzük fel magunkat előtte.
A cikk megjelenését a MOKK támogatta.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Jól néznek ki a fundamentumok.
Magyar Péter korán reggel jelentkezett: elköszönt Brüsszeltől
Nem folytatódik az EU-csúcs pénteken.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Aztán jött a felpattanás.
Feszült vita robbant ki az uniós pénzekről: Magyarország és több állam ellenzi az új ukrajnai hitelt
Még idén megállapodást akarnak elérni a vezető hatalmak.
Váratlan bejelentést tett Trump: örömmel látná Vlagyimir Putyint a közelgő amerikai G20-csúcson
Trump a nyitottsága mellett arra is felszólította Moszkvát, kössenek békét.
Új bértáblát vezetnek be Magyarországon: átszabják a fizetéseket az egészségügyben
Ülésezik a parlament.
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.