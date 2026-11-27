A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közlése alapján a közel négy hónapos belső vizsgálat éveken át ismétlődő visszaélési mintázatokat azonosított. A jelentés rávilágított többek között egy 26 milliárd forintért visszabérelt közvetítési szolgáltatásra, egy mindössze 14 beszállítóból álló szűk körhöz áramló milliárdokra, valamint a hiteles vagyonleltár teljes hiányára. A pénzügyi szabálytalanságok mellett az ellenőrzés dokumentálta a hírszolgáltatás korábbi politikai irányítását is, beleértve a híradásokban kötelezően előírt szóhasználatot.
Az átvilágítás során 448 darab, összesen mintegy 42 milliárd forint értékű szerződést vizsgáltak meg,
miközben egy nemzetközi tanácsadó cég 321 beszállító tulajdonosi hátterét térképezte fel. Az egyértelmű esetekben a közmédia átmeneti vezetése nem várt a jelentés véglegesítéséig, hanem azonnal megszüntette a problémás szerződéseket, elkezdte érvényesíteni a követeléseket, és megtette a szükséges büntetőfeljelentéseket.
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