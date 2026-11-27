A minisztérium komplex csomagja a családi csődvédelmet, az adósságkezelési szolgáltatást és a jogi segítségnyújtást öleli fel. Ennek keretében november 20-án megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szolgálat ingyenes adósságkezelési tanácsadása. Az intézkedésre azért volt szükség, mert

jelenleg minden tizedik magyar háztartás küzd valamilyen fizetési hátralékkal, és sokaknak okoz komoly gondot a havi számlák, valamint a törlesztőrészletek határidőre történő befizetése.

A szakszerű tanácsadás személyre szabott jogi, pénzügyi és szociális iránymutatással segít az érintetteknek átlátni a pénzügyi helyzetüket, megelőzve ezzel az átmeneti fizetési nehézségekből fakadó súlyosabb eladósodást.

Azok számára, akik már súlyosan eladósodtak – vagy akár bírósági végrehajtás alatt állnak –, a köznyelvben magáncsődként ismert családi csődvédelem nyújthat kiutat. Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy az adósok rendezett jogi keretek között, egyetlen eljárásban törlesszék tartozásaikat a különböző hitelezők felé. Az adósságrendezési eljárás sikeres lefolytatásával az érintettek visszanyerhetik fizetőképességüket és hosszú távú pénzügyi stabilitásukat.

A miniszter a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy "az anyagi nehézségek senkit nem foszthatnak meg attól, hogy érvényesíteni tudja a jogait."

A harmadik pillért jelentő jogi segítségnyújtás azoknak biztosít szakértői hátteret, akik szociális helyzetük miatt nem tudják megfizetni az ügyvédi szolgáltatásokat. A rendszer megerősítése és a szakemberek bevonásának ösztönzése érdekében az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezte, hogy a 2027-es költségvetésben a jogi segítők óradíja a jelenlegi 7 ezer forintról 12 ezer forintra emelkedjen, így a jövőben még több rászoruló juthat majd megfelelő támogatáshoz.

"Az intézkedések közös célja, hogy az emberek ne maradjanak egyedül pénzügyi és jogi nehézségeikkel, és anyagi helyzetüktől függetlenül lehetőségük legyen érdekeik érvényesítésére" – fogalmazott Görög Márta.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 04. Új világ jön a lakossági hiteleknél: egy sor új szabály alakítja át az életünket hamarosan

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio