A kínai statisztikai hivatal pénteki adatai szerint a nagyobb iparvállalatok profitja 20,1 százalékkal ugrott meg éves összevetésben, az év első tíz hónapjában pedig 16 százalékos volt a bővülés. Három évnyi visszaesés és a tavalyi szerény, 0,6 százalékos növekedés után így 2026-ban jelentős fordulat látszik, a vállalati nyereségek pedig 2021 óta a legerősebb éves bővülést érhetik el.

A látványos adatok ellenére a fellendülés még nem terjedt ki a teljes gazdaságra.

A növekedést elsősorban a nyersanyag-kitermelő szektorok és az export húzza, míg a lakossági fogyasztás továbbra is gyenge. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál kisebb mértékben, mindössze 0,4 százalékkal nőtt, az állóeszköz-beruházások pedig 8,1 százalékkal estek vissza az év eddigi részében.

Az elektronikai szektor nyeresége megduplázódott a tavalyi év azonos időszakához képest. A mesterséges intelligencia számítási kapacitásai iránti kereslet ugyanis megugrott, ami felpörgette a memóriachipek és a kapcsolódó eszközök gyártását. A csúcstechnológiai feldolgozóipar profitja 50,9 százalékkal, az űrhajókat és hordozórakétákat gyártó vállalatoké pedig 63,2 százalékkal bővült. Hasonlóan jól teljesítettek a nyersanyagtermelők is, mivel a megújuló energiával kapcsolatos beruházások és az MI-fejlesztések felhajtották a réz és az alumínium árát, a kőolaj-finomítók pedig a tavalyi veszteség után ismét nyereségessé váltak.

Ezzel szemben a fogyasztói piacra termelő vállalatok és az építőipar veszteségei tovább mélyültek, a cégek ugyanis a gyenge kereslet miatt nem tudják áthárítani a növekvő költségeket. Az autógyártók profitja 26 százalékkal csökkent, az elhúzódó ingatlanpiaci válság miatt pedig a cement- és üveggyártók nyeresége 46,7 százalékkal, a bútorgyártóké 52,4 százalékkal zuhant. A vállalatok pénzügyi terheit jól mutatja, hogy a vevői követelések és a késztermékkészletek a bevételeknél gyorsabb ütemben nőttek.

Az év első három negyedévében mért 4,6 százalékos GDP-bővülés révén elérhető közelségbe került Peking 4,5–5 százalékos éves növekedési célja. Emellett az erős export csökkentette a gazdaságpolitikai döntéshozókra nehezedő nyomást a belső fogyasztás élénkítésére. Bár a helyi önkormányzatok február óta először növelték a költségvetési kiadásaikat, ez alig volt hatással az ingatlanpiaci mélyrepülésre. A Capital Economics elemzője szerint a globális MI-beruházások lassulásával az export húzóereje gyengülni fog, így a jövő évi gazdasági növekedés 2,8 százalékra eshet vissza.

A külkereskedelmi kilátásokat az Egyesült Államok által tervezett új vámok is rontják. Ezek 20 százalékos általános vámot vetnének ki a kínai árukra, és büntetővámokkal sújtanának több olyan ázsiai országot is, amelyeken keresztül a kínai cégek közvetve az amerikai piacra szállítanak. Amennyiben a két ország közötti kereskedelmi fegyverszünetet január után nem hosszabbítják meg, a kínai termékekre kivetett amerikai vámok mértéke 40 százalékra emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images