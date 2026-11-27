Az előzetes adatok szerint 2026 októberében 5802 gyermek született, és 10 029 fő halt meg - írja a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 3,5, a halálozásoké 5,9, a házasságkötéseké 17%-kal kisebb volt.

Októberben 5802 gyermek született, 3,5%-kal, 209-cel kevesebb, mint 2025 októberében.

10 029 fő vesztette életét, 5,9%-kal, 634-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2025. októberi 4652-vel szemben 4227 fő volt.

3459 pár kötött házasságot, 17%-kal, 689-cel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Tavaly októberben még több mint 6000, egy évvel korábban pedig 6600 gyermek született, ebben az összevetésben az 5800-as adat nagyon gyengének számít.

Ezer lakosra 7,2 élveszületés és 12,5 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,5 ezrelékponttal, 5,3 főre csökkent. Ezer lakosra 4,3 házasságkötés jutott, 0,8 ezrelékponttal kevesebb az előző év októberinél

Az év első 10 hónapjában összesen 58 258 gyermek jött világra, 3,5%-kal, 2104-gyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, egy évvel korábban 1,31 volt.

100 732-en haltak meg, 2,3%-kal, 2421-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál.

A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 42 474 fő volt, 0,7%-kal kevesebb az előző évi 42 791 főnél.

39 896 pár kötött házasságot, 3,7%-kal, 1543-mal kevesebb az egy évvel korábbinál.

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