A jogkezelők az előadó-művészettel, az ismeretterjesztéssel, a könyvkiadással, a szépirodalommal és a vizuális művészetekkel foglalkozó kollégiumok munkájába kapcsolódhatnának be.

A tagok negyedének delegálására a miniszter olyan, hivatalosan nyilvántartott jogkezelő szervezetet kérne fel, amely az adott kulturális területen működik, és az NKA bevételeihez is hozzájárul.

Az előterjesztés érvelése az, hogy a szakmai szervezetek szélesebb részvétele segíthet visszaépíteni az alap iránti bizalmat, és csökkenteni a pártpolitikai befolyást.

A kulturális területek közötti pénzelosztásban a kollégiumok javaslatai alapján az NKA bizottsága határozná meg, melyik testület mekkora összegről dönthet. A bizottság kiemelt támogatási célokat is kijelölhetne, és meghatározhatná az ezekre szánt keretet. Mindehhez a miniszter egyetértése kellene. A kollégiumok létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről és létszámáról viszont a miniszter döntene a bizottság egyetértésével.

A hét állandó kollégium közül egy-egy

az anyanyelvi kultúrával, az előadó-művészetekkel, az épített örökséggel és a vizuális művészetekkel foglalkozna. Külön testülethez tartoznának a közgyűjtemények, közös kollégiumot kapnának a közösségi programok és a fesztiválok, egy további testület pedig a hagyomány- és ismeretátadás pályázataival foglalkozna.

Az NKA bizottságának tagjait négy évre bízná meg a miniszter, akár maga kérte fel őket, akár szakmai szervezet jelölte őket. A jelölő szervezet visszahívhatná a tagját, akit a miniszternek ebben az esetben fel kellene mentenie.

Az alelnök és a bizottsági tagok megbízatása akkor is megszűnne, ha az éves ülések feléről bármilyen okból hiányoznának, vagy egynél több ülésről maradnának távol igazolatlanul.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio