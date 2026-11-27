Az Országgyűlés döntése alapján 2026. december 24-e önálló munkaszüneti nap lett, ezért előrehozzák az eredetileg a december 12. szombati munkanapra ütemezett nyugdíjkifizetések kézbesítését:

az érintettek nyugdíját első alkalommal december 9-én kísérlik meg kézbesíteni

– közölte a Magyar Posta.

A Posta a változást azzal magyarázza, hogy a 2025-ben elkészített, az ügyfelek részére átadott 2026-os nyugdíjkifizetési naptár december 12-ét még munkanapként tartotta számon, de az időközben elfogadott jogszabály-módosítás ezt a napot munkaszüneti nappá nyilvánította. A jogszabályváltozás miatt az erre a napra ütemezett nyugdíjak kifizetését a Magyar Posta előrébb hozza.

A december 12-ére ütemezett nyugdíjak kézbesítését első alkalommal december 9-én kísérlik meg,

szükség esetén pedig december 10-én és 11-én ismételten felkeresik a címzetteket.

Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítők értesítővel hívják fel a figyelmet december 9-10-én az ismételt kézbesítésre, december 11-én pedig a letéti átvételi lehetőségre – írja a Posta. A nyugdíj ezt követően letéti átvétellel az értesítőn megadott postán átvehető.

A Posta 2025-ös közlése szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka