Irán áramkorlátozásokkal, a kenyér- és üzemanyag-támogatások csökkentésével és tervezett béremelések visszavonásával próbál alkalmazkodni az Egyesült Államokkal közel kilenc hónapja tartó háború gazdasági terheihez. A júliusi fegyvernyugvás összeomlása után Washington ismét blokád alá vonta az iráni olajexportot, ami havonta 3–4 milliárd dollár bevételtől fosztja meg az országot. A megszorításokat már kormányzati körökből is bírálják, a lakosság elégedetlensége pedig nő, de az újabb tiltakozásoktól sokakat visszatart a januári, több ezer halálos áldozatot követelő hatósági fellépés emléke.

Irán korlátozza az áramellátást, csökkenti a kenyér- és üzemanyag-támogatásokat, valamint béremeléseket von vissza, miközben az Egyesült Államokkal vívott, közel kilenc hónapja tartó háború egyre súlyosabban terheli a gazdaságát – írja a The Washington Post.

Maszúd Peszeskján elnök pénteken napi legfeljebb kétórás áramszüneteket jelentett be, amelyek a téli időjárás beköszöntével hosszabbodhatnak.

Novemberben legalább három tartományban korlátozták a támogatott áron megvásárolható kenyér mennyiségét, októberben pedig több millió embert zártak ki az állami élelmiszerutalvány-programból. A januári megélhetési tiltakozások után elindított támogatás szűkítése mellett egyes tervezett béremeléseket is elhagytak. A lapnak nyilatkozó irániak szerint az üzemanyag-támogatások visszavágása különösen érzékenyen érinti őket: egy teheráru-szállítással foglalkozó teheráni kisvállalkozó nyeresége például mintegy harmadával csökkent.

Az Egyesült Államok a júliusi ideiglenes fegyvernyugvás összeomlása után ismét blokád alá vonta az iráni olajexportot, ami

havi 3–4 milliárd dollár bevételtől fosztja meg az országot.

Hádi Kahalzádeh, a Brandeis Egyetem iráni gazdasággal foglalkozó kutatója úgy becsüli, hogy a kikötői blokád és a háborús infrastruktúrakárok együttesen 4–6 százalékos gazdasági visszaesést okozhatnak idén.

A több mint 90 milliós ország gazdasági összeomlását ugyanakkor önmagában a blokád nem kényszeríti ki a kutató szerint. Iránnak továbbra is vannak adóbevételei, és fenntartotta szárazföldi exportját a hét szomszédos országa közül több felé. Az alkalmazkodás ára azonban magas: a tartós infláció és a munkanélküliség a lakosság megélhetése mellett hosszabb távon a munkaerő képzettségét és munkavégző képességét is rontja.

A megszorításokat már kormányzati körökből is bírálják, a parlament gazdasági bizottságának vezetője pedig téli üzemanyag- és fűtési hiányra figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy az energiahiányt nem szabad gyárbezárásokkal és elbocsátásokkal kezelni.

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