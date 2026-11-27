A HotelPremio Group tulajdonába kerül december elsejétől a Szallas.hu vállalati utaztatásra szakosodott üzletága, amely évente több mint 50 ezer vendégéjszakát közvetít vállalati ügyfelei számára - közölte a cégcsoport az MTI-vel pénteken.

Az akvizícióval a turisztikai és rendezvényszervezési szolgáltatásokat nyújtó cégcsoport egyebek mellett tovább bővíti szolgáltatási portfólióját, erősíti jelenlétét a vállalati szállásfoglalások piacán. A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

A Szallas.hu Corporate több mint egy évtizede foglalkozik vállalati ügyfelek üzleti utazásainak és szállásigényeinek megszervezésével. Az üzletág évente több, mint 50 ezer vendégéjszakát közvetít, elsősorban olyan vállalatok számára, amelyek működésében meghatározó szerepet játszik a munkavállalók rendszeres utazása, a hosszabb távú kiküldetés, vagy a nagyobb létszámú projektekhez kapcsolódó szállásigény.

Gönczi Bálint a Szallas Group magyarországi piacért felelős igazgatója az akvizícióról elmondta: minden erőforrásukat mostantól a közép- és kelet európai régióban a belföldön és a külföldre utazó szabadidős utazók kiszolgálására fordítják.

Tatár György, a HotelPremio Group tulajdonos-ügyvezetője szerint a felvásárlással szintet lépnek, ami egyszerre jelent új piacot, stabil üzleti kapcsolatokat és kiemelkedő növekedési lehetőséget.

A közlemény szerint a felvásárlás szervesen illeszkedik a HotelPremio Group hosszú távú növekedési stratégiájába. A felvásárlás eredményeként a társaság a szállodaiparhoz kapcsolódó tevékenységei mellett a vállalati utaztatás területén is erőteljesebb piaci jelenlétet épít ki, újabb lépést téve egy szélesebb szolgáltatási portfólióval rendelkező, integrált turisztikai vállalatcsoport kialakítása felé.

A HotelPremio Group 22 éve van jelen a rendezvénypiacon, a rendezvenyhelyszinek.hu, a micehungary.com, a cegeshelyszinek.hu, a szallodak.hu, a rendezveny.com, a konferenciahotelek.hu üzemeltetője. Mára több mint 9 platformot, 4 üzletágat kezelnek, üzleti partnereik száma meghaladja a 2500-at, éves szinten több mint 1200 rendezvényt szervez.