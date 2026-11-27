Horvátországban éves összevetésben 2,9 százalékra gyorsult a gazdasági növekedés a harmadik negyedévben a második negyedévi 1,7 százalékról - közölte első becslésében a horvát statisztikai hivatal (DZS) pénteken.

A horvát GDP ezzel már a huszonharmadik egymást követő negyedévben bővült. A növekedés gyorsulása elsősorban a lakossági fogyasztás és a beruházások élénkülésének volt köszönhető.

Szezonálisan kiigazítva a GDP 1,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez, és 2,9 százalékkal az egy évvel korábbihoz képest.

A háztartások fogyasztása éves alapon 2,8 százalékkal emelkedett, jóval gyorsabban a második negyedévi 0,5 százaléknál.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,3 százalékkal nőtt az előző negyedévi 1,5 százalék után.

Az állami fogyasztás növekedése 4,3 százalékra gyorsult a második negyedévi 2 százalékról.

Az áru- és szolgáltatásexport 0,1 százalékkal bővült éves összevetésben az előző negyedévi 2,8 százalék után. Az áruexport 6,8 százalékkal nőtt, a szolgáltatásexport ugyanakkor 4,1 százalékkal csökkent.

Az áru- és szolgáltatásimport 9,3 százalékkal emelkedett a második negyedévi 3,1 százalékos növekedés után. Az áruimport 10,2 százalékkal, a szolgáltatásimport 5,1 százalékkal bővült.

A horvát gazdaság növekedési üteme továbbra is jelentősen meghaladta az uniós átlagot. Az Eurostat szezonálisan kiigazított adatai szerint az Európai Unió GDP-je a harmadik negyedévben negyedéves összevetésben 0,5 százalékkal, éves alapon 1,5 százalékkal nőtt, míg az euróövezet gazdasága 0,4, illetve 1,3 százalékkal bővült.