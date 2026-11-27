Újabb letartóztatás az NKA-botrány ügyében
Letartóztattak egy Pest vármegyei választókerületi munkatársat, akit a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival összefüggésben elkövetett, több tízmillió forintos költségvetési csalással gyanúsítanak. Az eset egy szélesebb körű, 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügyhöz kapcsolódik, amelyben a gyanú szerint az állami pénzekből a 2026-os választási kampányt finanszírozhatták.
Milliárdos gyanús kifizetésekre és politikai befolyásra derült fény a közmédiában
Rendszerszintű visszaéléseket, milliárdos nagyságrendű gyanús kifizetéseket és közvetlen politikai befolyást tárt fel a közmédia gazdálkodását, valamint korábbi tevékenységét vizsgáló, ma nyilvánosságra hozott átfogó átvilágítás. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint a feltárt szabálytalanságok nyomán az átmeneti vezetés már több feljelentést tett és szerződéseket bontott fel.
Megérkezett a friss kutatás: tovább nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között
Tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben a Republikon Intézet novemberi kutatása szerint, a biztos szavazó pártválasztók körében már 67-23 az állás. Ez nagyjából 4,25 millió Tisza-szavazót jelent, szemben a Fidesz 1,5 milliós táborával. Az intézet szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága a belföldi listás választási eredményének mindössze kétharmadát éri el, és a megkérdezettek kétharmada szerint nem valószínű, hogy a pártszövetség talpra áll.
Büntetőeljárás folyik a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében
Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében, amelyben egy fiatal utas életveszélyesen megsérült – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken az MTI-vel.
El akartak bukni a tagállamok Brüsszelben, össze is hozták a kudarcot az EU-csúcson
Megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal korábban ért véget az uniós vezetők brüsszeli csúcsa, ahol a 2028–2034-es közös költségvetésről tárgyaltak. António Costa, az Európai Tanács elnöke már eleve mintegy 204 milliárd eurót lefaragott a Bizottság javaslatából, a takarékos hetes azonban további 46 milliárdos vágást követel, míg a Kohézió Barátai a felzárkóztatási és agrárpénzeket védik. Emmanuel Macron vétóval fenyeget, ha a gazdák támogatása csökken, a nettó befizetők kedvezménye viszont megmarad, Magyar Péter miniszterelnök pedig teljesen feleslegesnek nevezte az ülést. A döntő alku így a decemberi csúcsra maradt, ahol a diplomaták már akár négynapos tárgyalással is számolnak. Most sokkal inkább mindenki azért jött, hogy elgáncsolja a vitát, hogy jobb pozíciót harcoljon ki magának az év végére, így mindenki azt kapta, amiért jött.
Tisza-kormány: Magyar Péter elköszönt a kudarcos EU-csúcsról, itthon zajlik a parlamenti ülés
A tegnapi nap folyamán az Uniós csúcs, az elszámoltatás, a munkaerőpiac helyzete és egy szomorú vonatbaleset voltak középpontban.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Magyar Péter korán reggel jelentkezett: elköszönt Brüsszeltől
Au revoir Brüsszel. Irány haza - jelezte reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök, miután véget ért az uniós vezetők csúcstalálkozója. A péntek hajnali nemzetközi sajtóbeszámolók arról szólnak: eredménytelenül zárult az EU-csúcstalálkozó.
Új bértáblát vezetnek be Magyarországon: átszabják a fizetéseket az egészségügyben
A Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozása miatt szükséges törvénymódosításról, valamint az egészségügyi dolgozók bérének rendezését célzó, új bértáblát bevezető előterjesztésről is tárgyal pénteken a parlament.
Beérhet az Egyesült Államok stratégiája: a totális összeomlás szélére sodródhatott az iszlamista rezsim
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Milliárdos gyanús kifizetésekre és politikai befolyásra derült fény a közmédiában
Akapos átvilágítás után.
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