Megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal korábban ért véget az uniós vezetők brüsszeli csúcsa, ahol a 2028–2034-es közös költségvetésről tárgyaltak. António Costa, az Európai Tanács elnöke már eleve mintegy 204 milliárd eurót lefaragott a Bizottság javaslatából, a takarékos hetes azonban további 46 milliárdos vágást követel, míg a Kohézió Barátai a felzárkóztatási és agrárpénzeket védik. Emmanuel Macron vétóval fenyeget, ha a gazdák támogatása csökken, a nettó befizetők kedvezménye viszont megmarad, Magyar Péter miniszterelnök pedig teljesen feleslegesnek nevezte az ülést. A döntő alku így a decemberi csúcsra maradt, ahol a diplomaták már akár négynapos tárgyalással is számolnak. Most sokkal inkább mindenki azért jött, hogy elgáncsolja a vitát, hogy jobb pozíciót harcoljon ki magának az év végére, így mindenki azt kapta, amiért jött.