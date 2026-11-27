Száz álláshely megszüntetéséről és a foglalkoztatottak számának 65 fős csökkentéséről döntött pénteken a Fővárosi Közgyűlés, hogy egymilliárd forintot takarítson meg a Főpolgármesteri Hivatal személyi kiadásain. A képviselők emellett egyhangúlag elfogadták a Budapest 65+ kedvezményprogram koncepcióját, amely a fővárosi idősek számára tenné átláthatóbbá és könnyebben elérhetővé a meglévő szolgáltatásokat.

A Karácsony Gergely által benyújtott leépítési javaslatot 15 igen, két nem és egy tartózkodás mellett fogadták el – számolt be az MTI.

Az október 31-én már több mint három hónapja betöltetlen álláshelyeket megszüntetik, a tényleges dolgozói létszámot pedig legkésőbb 2027. március 1-jétől csökkentik 65 fővel.

A hivatalban november elején 1071 álláshelyen 1035 embert foglalkoztattak. Az intézkedés része annak a Tisza-kormány felé tett vállalásnak, amely szerint Budapest jövőre legalább 20 milliárd forinttal mérsékli működési kiadásait. A távozó dolgozók támogatásáról megállapodtak a szakszervezetekkel.

A leépítés vitájában a DK képviselői kifogásolták a tájékoztatás hiányát, és nem vettek részt a szavazásban, a Fidesz–KDNP pedig a korábbi létszámbővítést és a főpolgármester ígéreteit bírálta. Orbán Árpád, a Tisza Párt frakcióvezetője részletesebb indoklást és tájékoztatást kért, míg Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a hatékonyabb működés érdekében támogatta a javaslatot. Kiss Ambrus főigazgató szerint a teljes, 20 milliárdos megtakarítási csomagot decemberben terjesztenék a közgyűlés elé, hogy a január végére tervezett költségvetési döntés már erre épülhessen.

Döntöttek emellett a Budapest 65+ programról is, amely minden 65. életévét betöltött budapesti lakos számára egységes hozzáférést teremtene a kedvezményekhez.

A koncepció elsősorban a már létező, jelenleg eltérő feltételekkel működő és nehezen áttekinthető kedvezményeket hangolná össze, így jelentős többletforrás nélkül valósulhatna meg. A tervek szerint 2027-ben egységesítenék a fővárosi kínálatot és létrehoznák az információs rendszert, 2027–2028-ban kerületekkel és további partnerekkel bővítenék a hálózatot, 2028-tól pedig rendszeres kulturális, egészségmegőrző, sport- és közösségi programokat szerveznének.

A közbiztonságról a Fidesz–KDNP eredeti, veszélyhelyzet megállapítását kezdeményező javaslata helyett Gál József módosítását fogadta el a többség.

A határozat szerint a budapesti közbiztonsági, köztisztasági és szociális problémák kialakulásában meghatározó szerepük volt a 2010–2026 közötti kormányok döntéseinek és mulasztásainak, különösen a közszolgáltatások finanszírozása, kapacitása és az állami–önkormányzati együttműködés terén.

Böröcz László fideszes I. kerületi polgármester kezdeményezésére jogszabály-módosítást kérnek az elhúzódó áramhálózati csatlakozások rendezésére. Indoklása szerint egy bérlakás vagy térfigyelő kamera bekötése kapacitáshiányra hivatkozva akár 6–8 hónapig is tarthat, és ilyen esetekben minisztériumi beavatkozást és kötelező teljesítési határidőt szeretnének. A közgyűlés a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását segítő programról is döntött, amelynek részeként adatbázisba gyűjtik a fővárosi cégeknél, intézményeknél és a hivatalban számukra is betölthető állásokat.

A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói posztjára hároméves megbízatásra írnak ki pályázatot, mivel Csorba László mandátuma 2027. március 31-én lejár.

A színházigazgatói kinevezésekről szóló vitában Keszthelyi Dorottya DK-s képviselő átlátható, pártatlan kiválasztást és a kulturális miniszterrel való egyeztetést sürgetett. Kiss Ambrus válasza szerint a most kiírt két intézményvezetői pályázatnál nyilvánossá teszik a pályamunkákat, és lehetőséget adnak a dolgozóknak a jelöltek meghallgatására.

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