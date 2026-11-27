A pénteken közzétett adatok alapján a 2027-es prognózis érezhetően meghaladja a korábban jelzett 6,04 százalékot. Az idei évre várt, több mint tizenhárom százalékos bővülés pedig 1978 óta a leggyorsabb növekedési ütemet jelenti. A fejlett félvezetők és a kapcsolódó hardverek gyártási központjaként működő Tajvan a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese, a gazdaság ugyanis zsinórban négy negyedéven át produkált két számjegyű növekedést – amire közel harminckilenc éve nem volt példa –, miután 2025-ben is 2010 óta nem látott, 8,8 százalékos bővülést ért el.

Az optimista várakozásokkal párhuzamosan a nemzetközi piacokon egyre többen kérdőjelezik meg a technológiai óriások hatalmas MI-beruházásait,

illetve azt, hogy ezek a kiadások milyen hatással lesznek a vállalatok jövedelmezőségére. Az Egyesült Államokban sokan már az adatközpontok építésének lassítását szorgalmazzák. Washington emellett további korlátozásokra készül, így szigorítanák Kína hozzáférését a fejlett chipekhez, valamint megnehezítenék a kínai szereplők távoli hozzáférését egyes – különösen délkelet-ázsiai – országok adatközpontjaihoz.

Caj Jütaj, a statisztikai hivatal vezetője elmondta, hogy az idei negyedik negyedévre és a jövő évre vonatkozóan óvatosabb becslést alkalmaztak, mivel az amerikai exportkorlátozások pontos hatályát és időzítését továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. A tisztviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI-infrastruktúra kiépítésének alapvető trendje nem tört meg.

A piaci hangulatot a közelmúltban az is felkavarta, hogy Jensen Huang rövid időre visszavonult a mesterségesintelligencia-forradalom központi szereplőjének számító Nvidia éléről. A cégvezető távolléte alatt a tőzsdék kifejezetten volatilissé váltak, a tajvani kormány azonban végig kitartott amellett, hogy a technológiai szektor rendelésállománya stabil. Kung Minghszin gazdasági miniszter hétfőn megerősítette, hogy a szigetország makrogazdasági fundamentumai szilárdak, a megrendelések pedig egészen 2029-ig kiszámítható kilátásokat biztosítanak az ágazat számára.

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