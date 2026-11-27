Rugalmas csatlakozási lehetőséget a hálózat üzemeltetője akkor ajánlhat, ha az új bekötéshez vagy egy meglévő csatlakozás bővítéséhez fejleszteni kell a közcélú villamosenergia-hálózatot, és a teljes igényelt teljesítményt csak több mint 12 hónap múlva tudná garantálni. Így egy gyár például már akkor üzembe állíthatná az első gépsorát, amikor a teljes üzem ellátásához még kevés a hálózat kapacitása.
De fontos kitétel, hogy az üzemeltetőnek előre rögzítenie kell a korlátozást, és attól a hálózat használata során nem térhet el.
Átmeneti csatlakozásnál már az ajánlatból ki kell derülnie, mikortól számíthat a beruházó a teljes kapacitásra. Ha az üzemeltető több lépcsőben tudja biztosítani az igényelt teljesítményt, a szerződésben azt is fel kell tüntetni, hogy az egyes határidőkre mekkora kapacitást tesz elérhetővé, é a hálózatfejlesztést az üzemeltetőnek a vállalt határidőre el kell végeznie.
A MEKH-rendelet szerint a csatlakozási díjat az átmeneti megoldásnál is úgy számítják ki, mintha a teljes igényelt kapacitás garantált lenne.
Amikor a fejlesztés elkészül, és a korábban csak korlátozottan elérhető teljesítmény garantálttá válik, az áttérésért már nem kell külön csatlakozási díjat fizetni.
Tartósan is megállapodhatnak rugalmas csatlakozásban a felek, ha az igénylő nem fogadja el a felajánlott átmeneti vagy garantált csatlakozást, és az igényét más módon költséghatékonyabban lehet kielégíteni, mint hálózatfejlesztéssel. Ebben az esetben a korlátozás határozatlan időre szól, és ha később az ügyfél nagyobb vagy garantált kapacitást kér, azért már lehet, hogy fizetnie kell majd.
Címlapkép forrása: Portfolio
NKA: a rendszer átszabásáról rántották le a leplet
Az alkotók jogdíjait kezelő szervezetek kerülnek a fókuszba.
Vége a korlátlan hozzászólásnak: mutatjuk, milyen kommenteket töröl azonnal a kormány!
Szigorú szabályokat vezetnek be a kabinethez tartozó oldalakon.
Megelégelték a harctéri kudarcokat Oroszországban: rács mögé került Putyin kulcsembere
Korrupciós vádakkal vitték el a magasrangú parancsnokot.
Sosem késő: a Gazprom is rárepül az AI-üzletre
Náluk is kell az áram.
Tömeges leépítés, egymilliárdos vágás jön Budapesten, de új kedvezményt kapnának a nyugdíjasok
Fontos döntéseket hozott a Fővárosi Közgyűlés.
Kiderült, mit okozott Magyarországon a novemberi esőzés
Szépen telik a talaj vízzel.
Olyan válságba került Irán, hogy a rezsim már meg sem próbálja titkolni
Húsbavágó megszorításokra kényszerül a perzsa állam.
Durvul a helyzet: uniós tagállamot vádolt meg Moszkva
Mi lesz ebből?
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.