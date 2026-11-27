Rugalmas csatlakozási lehetőséget a hálózat üzemeltetője akkor ajánlhat, ha az új bekötéshez vagy egy meglévő csatlakozás bővítéséhez fejleszteni kell a közcélú villamosenergia-hálózatot, és a teljes igényelt teljesítményt csak több mint 12 hónap múlva tudná garantálni. Így egy gyár például már akkor üzembe állíthatná az első gépsorát, amikor a teljes üzem ellátásához még kevés a hálózat kapacitása.

De fontos kitétel, hogy az üzemeltetőnek előre rögzítenie kell a korlátozást, és attól a hálózat használata során nem térhet el.

Átmeneti csatlakozásnál már az ajánlatból ki kell derülnie, mikortól számíthat a beruházó a teljes kapacitásra. Ha az üzemeltető több lépcsőben tudja biztosítani az igényelt teljesítményt, a szerződésben azt is fel kell tüntetni, hogy az egyes határidőkre mekkora kapacitást tesz elérhetővé, é a hálózatfejlesztést az üzemeltetőnek a vállalt határidőre el kell végeznie.

A MEKH-rendelet szerint a csatlakozási díjat az átmeneti megoldásnál is úgy számítják ki, mintha a teljes igényelt kapacitás garantált lenne.

Amikor a fejlesztés elkészül, és a korábban csak korlátozottan elérhető teljesítmény garantálttá válik, az áttérésért már nem kell külön csatlakozási díjat fizetni.

Tartósan is megállapodhatnak rugalmas csatlakozásban a felek, ha az igénylő nem fogadja el a felajánlott átmeneti vagy garantált csatlakozást, és az igényét más módon költséghatékonyabban lehet kielégíteni, mint hálózatfejlesztéssel. Ebben az esetben a korlátozás határozatlan időre szól, és ha később az ügyfél nagyobb vagy garantált kapacitást kér, azért már lehet, hogy fizetnie kell majd.

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