A Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozása miatt szükséges törvénymódosításról, valamint az egészségügyi dolgozók bérének rendezését célzó, új bértáblát bevezető előterjesztésről is tárgyal pénteken a parlament.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a Kanada, illetve az Európai Unió és tagállamai közötti, az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitájával kezdődik.

A nemzetközi szerződést 2016-ban írták alá, eddig 18 tagállam ratifikálta, míg kilenc tagállam - köztük Magyarország - nem. A megállapodást 2017 szeptemberétől ideiglenes alkalmazzák, kizárólag az EU hatáskörbe tartozó rendelkezések esetén, így nem foglalja magába a portfolióbefektetésekre, beruházásvédelemre és a beruházási vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseket.

Az indoklás szerint Magyarország a kezdetektől fogva támogatta az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást, amely megfelelő tartalom esetén a nyitott és export-orientált magyar gazdaság számára előnyöket nyújthat. A magyar elvárásoknak a megállapodás tartalma megfelel, kiegyensúlyozott, ambiciózus megállapodás született, amelytől kedvező kereskedelmi és foglalkoztatási hatások várhatóak.

Megvitatja a parlament az Európai Ügyészséghez való csatlakozással összefüggésben az ügyészségi és a bírósági szervezetet, valamint jogállást érintő törvények módosítását, az indoklás szerint ugyanis Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozása szükségessé teszi az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztség magyarországi jogi kereteinek megteremtését. Az Európai Ügyészség az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lép fel, hatáskörét a részes tagállamokban a nemzeti hatóságokba ágyazottan, az európai ügyészek felügyelete mellett eljáró delegált európai ügyészek útján gyakorolja.

A számos törvényt módosító, több mint ötvenoldalas, az egyes közigazgatási tárgyú és kapcsolódó törvények kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló előterjesztés szerint január 1-től a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladatkörének megnevezése úgy módosul, hogy a miniszter a nemzetpolitikáért helyett magyarságpolitikáért, valamint egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért helyett felekezetekkel való kapcsolattartás koordinációjáért felelős kormánytag lesz. A törvényjavaslat a kiberbiztonsággal kapcsolatos feladatok racionalizálása érdekében megszünteti a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kiberbiztonsággal összefüggő feladat- és hatásköreit.

Tárgyalja a parlament az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosítását, amelynek

célja az egészségügyi dolgozók bérének rendezése.

Az indoklás szerint a béremelés új ágazati bértáblát alakítana ki, amely a dolgozó végzettségét és a gyakorlati időt veszi figyelembe. A fizetési osztályok a különböző szintű képzettségek alapján különülnek el. Az új struktúra hat fizetési osztályt és 15 fizetési fokozatot tartalmaz.

Utolsó napirendi pont a héten az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosítása, amelynek célja egyebek mellett, hogy az álláskeresési járadék megállapításánál ne vegyék figyelembe a munkáltatótól bármilyen jogcímen kapott szociális juttatás, így a járadék mértéke magasabb lesz. Emellett két évvel elhalasztják a 2026-os közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitás megállapítást a közalkalmazotti érdekegyeztetés hatékony működésének biztosítása érdekében.

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