Letartóztattak egy Pest vármegyei választókerületi munkatársat, akit a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival összefüggésben elkövetett, több tízmillió forintos költségvetési csalással gyanúsítanak. Az eset egy szélesebb körű, 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügyhöz kapcsolódik, amelyben a gyanú szerint az állami pénzekből a 2026-os választási kampányt finanszírozhatták.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a héten szerdán tartott házkutatásokat és lefoglalásokat egy Pest vármegyei választókerületben. A

z akció során három embert állítottak elő, akiket költségvetési csalás megalapozott gyanújával hallgattak ki. Közülük a választókerületi munkatárs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság el is rendelte,

mivel fennállt a szökés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a gyanúsított melyik pártnak dolgozott.

A nyomozás adatai szerint a letartóztatott munkatárs maga döntötte el, hogy helyi szinten mely szervezetek és mekkora összegű NKA-támogatást igényeljenek a közösségépítő program keretében. A kérelmeket a szervezetek nevében ő maga nyújtotta be, majd a megítélt, több tízmillió forintos összegeket a hivatalos céltól eltérően használták fel, a kiadásokról pedig valótlan tartalmú elszámolásokat készítettek.

A mostani letartóztatás egy jóval kiterjedtebb nyomozás része, amely különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyik a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decembere óta összesen 1079 pályázat esetében, több mint 17 milliárd forint értékben hozott jogellenes támogatói döntéseket.

A visszaélések odáig fajultak, hogy a 2025 második fél évében meghirdetett egyedi pályázati kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül hagyták jóvá és fizették ki.

Az ügyészség szerint az így folyósított állami vagyont a kérelmezők saját személyes céljaikra, valamint a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére fordították.

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