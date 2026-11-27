A súlyos baleset a Hernád–Zemplén InterCity járatán történt. Bár az első hírek még arról szóltak, hogy egy utas kiesett a vonatból, a rendőrség megerősítette, hogy a fiatal nő táskájának pántja akadt be a vonatajtóba, így a mozgó szerelvény magával rántotta.
A vasútállomáson, illetve egy helyi Volán-buszon rögzített kamerafelvételek alapján a tragédia csupán másodperceken múlt. A videókon jól látszik, hogy az utasok le- és felszállását követően a jegyvizsgálók megadták az indítási jelzést a forgalmi szolgálattevőnek. Az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés után azonban egy alak a vasúti kocsi hátsó ajtajához futott, amely a már mozgó vonaton visszanyílt, és a baleset ekkor következett be. Bár az utasok észlelték a bajt, a forgalmi szolgálattevő pedig azonnal vörösre állította a jelzőt és értesítette a mozdonyvezetőt, a szerelvény ekkorra már száz kilométer per órás sebességre gyorsult.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást az ügyben.
A súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett lányt jelenleg is a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják. Az intézmény és az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a felhívásra elegendő vér gyűlt össze, a kórház pedig külön köszönetét fejezte ki az önkéntesek segítőkészségéért.
A baleset a közvéleményt és a döntéshozókat egyaránt megrázta. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Magyar Péter miniszterelnök is nyilvánosan fejezte ki együttérzését a lánynak és családjának, mielőbbi felépülést kívánva a sérültnek.
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