Moderálási szabályokat tett közzé a kormány a hivatalos közösségi oldalain megjelenő hozzászólásokra. A szabályszegő kommenteket eltávolíthatják, a felhasználókat kitilthatják, érzékeny témáknál pedig teljesen kikapcsolhatják a hozzászólásokat.

Elrejthetik vagy törölhetik a szabályokat sértő hozzászólásokat, ismételt vagy súlyos esetben pedig végleg ki is tilthatják a kommentelőt a kormány közösségi oldalairól – derül ki a kormany.hu-n közzétett moderálási alapelvekből. A dokumentum a kormány hivatalos Facebook-, Instagram-, YouTube- és TikTok-felületeire vonatkozik.

A tiltott tartalmak között szerepelnek

a megalázó, vulgáris, gyűlöletkeltő, rágalmazó és erőszakra felhívó kommentek, a személyes adatok megosztása, valamint az álhírek és valótlan tényállítások terjesztése.

A poszthoz nem kapcsolódó hozzászólások, az ismétlődő üzenetek és a reklámok is eltávolíthatók.

Érzékeny témáknál teljesen kikapcsolhatják a kommentelést: példaként katasztrófákat, haláleseteket, gyermekvédelmi ügyeket, kisebbségi csoportokat és női jogokat említenek. A szabálysértő hozzászólásokat e-mailben is lehet jelezni.

Az alapelvek ugyanakkor rögzítik, hogy bárkinek joga van hozzászólni, a résztvevőknek pedig tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, méltóságát és véleményét.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba