Kiberbűnözők feltörték az amerikai légierő központi felhőalapú informatikai platformját, a Cloud One-t – értesült a Reuters az ügyet ismerő forrásoktól. A behatolás miatt hatalmas mennyiségű érzékeny taktikai, személyügyi és logisztikai adat kerülhetett veszélybe, a biztonsági incidens pedig komoly fennakadásokat okozott a rendszer működésében.

A behatolást az elmúlt egy hónap során fedezték fel egy rendszerfrissítés alkalmával. Azt egyelőre nem sikerült tisztázni, hogy kik állnak a támadás mögött, pontosan mekkora a kár, illetve történt-e adatlopás. A károk felmérésébe bevonták az amerikai haderő kibervédelmi parancsnokságát is. A légierő hivatalos közleményében nem kívánta kommentálni az egyes hálózatok biztonsági állapotát és sebezhetőségét, csupán annyit hangsúlyoztak, hogy megteszik a szükséges óvintézkedéseket az adatok és a rendszerek védelme érdekében.

A 2017-ben elindított Cloud One az amerikai haderő egyik legnagyobb felhőplatformja, amely központi felületként szolgál a légierő informatikai igényeinek kiszolgálására.

A rendszer négy technológiai óriásvállalat – a Microsoft, az Amazon, az Oracle és az Alphabet – erőforrásait egyesíti. Számos kritikus alkalmazás fut rajta a bérszámfejtéstől és a személyügyi nyilvántartástól kezdve a karbantartási rendszerekig. Ezen a platformon működik az észak-amerikai légvédelmi radarok adatait összesítő vezetési és irányítási rendszer, valamint az a hálózat is, amely a légierő több mint kétszáz, világszerte található támaszpontján követi nyomon a bomba- és rakétakészleteket. A platform fővállalkozója 2025-ig a SAIC volt, amikor a feladatot a Leidos vette át.

Az incidens felfedezése után azonnal korlátozásokat vezettek be. Leállították a háttérrendszerek felhőbe történő migrációját, amely pedig régóta kiemelt katonai prioritásnak számított, és több felhasználótól visszavonták a rendszergazdai jogosultságokat. Emellett letiltották a már a platformon futó alkalmazások frissítését is. Ez különösen azért jelent komoly kockázatot, mert

a szakemberek így nem tudják telepíteni a biztonsági javításokat egy olyan időszakban, amikor a technológiai szektorban számos új, súlyos szoftveres sebezhetőséget tártak fel.

Egy névtelenséget kérő forrás szerint a támadók egy szoftveres biztonsági rést kihasználva jutottak el a rendszer vezérlősíkjáig. Ez a felület gyakorlatilag egy univerzális távirányítóként működik, így a hozzáférés birtokában a behatolók elméletileg ellenőrizhetik a katonai repülőgépek bevethetőségi állapotát vagy a pótalkatrészek mozgását is, bár arra nincs bizonyíték, hogy ezt jelen esetben meg is tették.

A mostani támadás egy olyan időszakban történt, amikor a mesterséges intelligenciával támogatott kibertámadások egyre nagyobb aggodalmat keltenek, mivel az AI-modellek rendkívül gyorsan képesek felderíteni a kiterjedt felhőhálózatok gyenge pontjait. Az amerikai kormányzatnak az utóbbi időben ráadásul legalább hat másik komoly kiberbiztonsági incidens következményeivel is szembe kellett néznie, ugyanis feltörték a pénzügyminisztérium és a Pentagon rendszereit, két eset érintette a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), személyügyi adatok szivárogtak ki a belbiztonsági minisztériumtól, valamint két hírszerző ügynökséget is sikeres támadás ért.

Forrás: Reuters

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