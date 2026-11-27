A közeli autóbusz-állomáson elhelyezett három kamera rögzítette az eseményeket, a felvételek alapján pedig a MÁV már el is készítette a jelentését. A dokumentumból kiderül, hogy a szerelvény megállásakor eredetileg csupán egyetlen utas szállt le, aki zavartalanul elsétált a buszpályaudvar irányába. 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak.
Mivel a jegyvizsgálók nem észleltek további mozgást, megadták a felhatalmazást az indításra a forgalmi szolgálattevőnek, majd maguk is felszálltak a szerelvényre.
A felvételeken ezután az látható, hogy a vasúti kocsi előterében három másodpercig villog az ajtózárásra figyelmeztető jelzés, majd egy alak sietve átszalad a vagonon a hátsó ajtóhoz.
Annyira vékony lehetett a táska pántja, hogy az ajtó nem nyílt vissza miatta. Valószínűsíthető a felvétel szerint, hogy a lány az utolsó pillanatban nyomta meg az ajtónyitó gombot, hiszen a vonatokon hat másodpercig villog a zárást előrejelző fény, amiből három azelőtt letelt, hogy átfutott volna a kocsin. A hatodik másodperc után az ajtók lezárnak.
A lap szerint nem üzemelt az úgynevezett zöldhurok, vagyis az ajtózáródás-visszajelző áramkör, amely nyitott ajtónál automatikusan lefékezi a vonatot, a fiatal nő előtt 2-3 másodpercre kinyílt az ajtó, miközben a vonat már elindult.
Leszállni ugyanakkor nem tudott: az ajtó elkezdte a visszazáródást, és rázáródott a lányra. A jelentés szerint ekkor a teste nagyobb része már az ajtón kívül volt, és bár próbálta kiszabadítani magát, a hátizsákját nem tudta kihúzni, annál fogva fennakadt.
A lap úgy tudja: a vasúti kocsi ajtaját azóta megvizsgálták, és csak minimum két centiméteres tárgyak érzékelése esetén nyílik vissza. Mivel a táska pántja nem volt ekkora, zárva maradt, és közben a nő alatt a lépcső is visszahúzódott alaphelyzetbe. Az ajtó nyílásától a teljes záródásig nagyjából tíz másodperc telt el. Mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már 100 kilométer per órás sebességre gyorsult.
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