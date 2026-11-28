Mintegy kétmillió tonnával marad el az idei magyar kukoricatermés az éves hazai felhasználástól Bóna Szabolcs szerint. Az agrárminiszter szombati bejegyzésében arról írt, hogy az esetleges ukrán behozatalt az ellátási igényhez igazítanák, és csak azután indulhatna el, hogy a hazai termés jelentős részét már értékesítették és felhasználták. A tárcavezető konkrét mennyiséget és kezdőidőpontot egyelőre nem közölt.

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Az idén betakarított 1,4 millió tonna kukorica a mintegy 3,4 millió tonnás éves hazai igény alig több mint 40 százalékát fedezi – írta Bóna Szabolcs a Facebookon. A miniszter szerint a feldolgozók szeptember óta az új termést használják,

a takarmánygyártók és az állattartók pedig egyre nehezebben jutnak elegendő alapanyaghoz.

A bejegyzés szerint a hazai takarmánykukorica ára az elmúlt hónapokban jellemzően tonnánként 80–90 ezer forint között alakult, esetenként a 100 ezer forintot is megközelítette. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint október utolsó hetében 85 100 forint volt a tonnánkénti átlagos termelői ár, 18 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A behozatal lehetősége szóba került Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij keddi kárpátaljai tárgyalásán. Bóna csütörtökön arról beszélt, hogy ukrán kukorica egyelőre nem érkezik Magyarországra. A behozatal a két ország szakminisztériumainak egyeztetése után, ellenőrzés és kvóta mellett indulhatna el. A miniszter az Indexnek arról is beszélt, hogy a hiány egy részét már most román és lengyel beszerzésekből fedezik.

A mostani termés a 2022-es aszály idején betakarított mennyiségnek is csak a fele. Akkor a KSH adatai szerint 2,8 millió tonna kukorica termett Magyarországon. Bóna szerint a 2022–2023-as időszakban az ukrán import megközelítette az 1,73 millió tonnát, a hazai felvásárlási ár pedig tonnánként 50 ezer forint körüli szintre esett. A miniszter a most mérlegelt behozatalt ennél jóval kisebb mennyiségre korlátozná.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio