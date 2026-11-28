Az idén betakarított 1,4 millió tonna kukorica a mintegy 3,4 millió tonnás éves hazai igény alig több mint 40 százalékát fedezi – írta Bóna Szabolcs a Facebookon. A miniszter szerint a feldolgozók szeptember óta az új termést használják,
a takarmánygyártók és az állattartók pedig egyre nehezebben jutnak elegendő alapanyaghoz.
A bejegyzés szerint a hazai takarmánykukorica ára az elmúlt hónapokban jellemzően tonnánként 80–90 ezer forint között alakult, esetenként a 100 ezer forintot is megközelítette. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint október utolsó hetében 85 100 forint volt a tonnánkénti átlagos termelői ár, 18 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
A behozatal lehetősége szóba került Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij keddi kárpátaljai tárgyalásán. Bóna csütörtökön arról beszélt, hogy ukrán kukorica egyelőre nem érkezik Magyarországra. A behozatal a két ország szakminisztériumainak egyeztetése után, ellenőrzés és kvóta mellett indulhatna el. A miniszter az Indexnek arról is beszélt, hogy a hiány egy részét már most román és lengyel beszerzésekből fedezik.
A mostani termés a 2022-es aszály idején betakarított mennyiségnek is csak a fele. Akkor a KSH adatai szerint 2,8 millió tonna kukorica termett Magyarországon. Bóna szerint a 2022–2023-as időszakban az ukrán import megközelítette az 1,73 millió tonnát, a hazai felvásárlási ár pedig tonnánként 50 ezer forint körüli szintre esett. A miniszter a most mérlegelt behozatalt ennél jóval kisebb mennyiségre korlátozná.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
A történelem intő tanulsága az Anthropic számára
Miközben zuhannak a techrészvények, emlékezzünk a Kelet-indiai Társaság sorsára
MÁV-vezér: valószínűleg nem az ajtók visszatérő hibája okozta a mezőkövesdi vonatbalesetet
Folytatódik a vizsgálat.
Szigorítaná az EU a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárást, reagált a Pénzügyminisztérium
Folyamatosan az egyeztetés.
Az idei kukoricatermés a hazai igény felét sem fedezi, ukrán import is szóba jöhet
Megszólalt Bóna Szabolcs.
2009 óta nem történt ilyen: akkora kudarc volt a törökországi csúcstalálkozó, hogy sokan már győzelemnek tartják
"Jobb egy ilyen válság, mint egy felvizezett megállapodást kötni."
Meglépi a tárca: végleg szakítanak a profitorientált erdőgazdálkodással Magyarországon
Új vezetőt keresnek 21 állami erdőgazdálkodási társaság élére.
Egyre több befektető szerint elérte a mélypontot az európai ingatlanpiac, de a magyar várakozások pozitívak
Az RICS közölte legfrissebb, harmadik negyedéves hangulatfelmérését.
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Fogyasztószerek: Az Eli Lilly is a Novo Nordisk sorsára juthat
A két nagy szereplő uralja a fogyasztószerek piacát, amely amúgy drasztikus növekedés előtt áll: egyre olcsóbbak lesznek ezek a gyógyszerek, és tömegek juthatnak hozzá a... The post Fogyaszt
Menekülés az euróba
Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?