A hidat felépítő China Road and Bridge Corporation és a horvát közútkezelő
hónapokig vitázott a helyreállítás módjáról.
Míg a kínai vállalat csupán poliuretán bevonattal fedte volna el a repedéseket, a horvát fél ragaszkodott a sérült betonréteg eltávolításához és teljes újjáépítéséhez. A megegyezés végül csak akkor született meg, amikor a horvátok kilátásba helyezték a bankgarancia lehívását.
A mintegy 5-6 millió euróra becsült költséget a kínai cégnek kell állnia, mivel a hibák a tízéves jótállási időszakon belül jelentkeztek. A felek abban állapodtak meg, hogy a javítási terveket a híd eredeti tervezője, a szlovén Marjan Pipenbaher készíti el, a kivitelezést pedig egy horvát vállalat, a Spegra végzi a kínai fővállalkozó alvállalkozójaként.
Az eredetileg idén őszre tervezett
munkálatok jövő tavaszra csúsztak, és várhatóan 2028 nyaráig tartanak majd.
A hidat a felújítás idejére nem zárják le, az autósoknak csupán időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk, a munkák ütemezésénél pedig kiemelt figyelmet fordítanak a turisztikai szezonra is.
A 2022 nyarán átadott, 2,4 kilométer hosszú átkelő mind a hat pillérének külső betonrétegén repedések jelentek meg, amelyek közül az elsőket már az építkezés során észlelték. A most kikényszerített, alapos javítás célja, hogy megakadályozza a sós tengervíz bejutását a vasbeton szerkezetbe, ami hosszú távon a betonacél korrózióját és a betonfedés leválását okozná. A közútkezelő hangsúlyozta, hogy
a repedések a tartószerkezetet nem érintik, így a híd állékonysága és a közlekedés biztonsága nincs veszélyben.
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