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A földgáz villamosenergia-termelésben betöltött szerepének várható csökkenésével jelentősen mérséklődhetnek a nagykereskedelmi áramárak a következő években Európában - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) idei éves jelentésében. A nagy gazdaságok közül az Európai Unióban eshet a legnagyobbat a földgáz villamosenergia-termelésben betöltött szerepe, és emelkedhet legmagasabbra a tiszta források aránya a következő 10 évben. Ez még úgy is jelentősen csökkenthetné az EU hátrányát riválisaival szemben a rendszerköltségek tekintetében, hogy a megújulók itteni telepítési költségei a következő években is jócskán meghaladhatják Kína hasonló értékeit. A megállapítás jelentőségét az adja, hogy napjainkban Európa versenyképességét jelentős részben a fő riválisaihoz, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest magasabb energiaköltségek rontják.

Az IEA minap kiadott jelentése (World Energy Outlook 2026) lényegében megerősíti, hogy a belföldi megújuló energiaforrások szerepének növelésével és a villamos energia teljes energiafelhasználáson belüli részarányának emelésével (elektrifikáció) érdemben csökkenthetőek lennének az európai energiaköltségek.

A nemzetközi jó példákkal és modellezési eredményekkel alátámasztott következtetés összhangban áll a 2024-es Draghi-jelentésben foglaltakkal, és a 2026-os év európai tapasztalataival is: noha az uniós vezetés és a kormányok haladhatnának gyorsabban is a megújulók telepítése és piaci árképzés megreformálása területén,

a gázpiaci árak idei emelkedése jóval kevésbé húzza maga után az árampiaci árakat, mint a 2022-es krízis idején.

Jelenleg az év óráinak mintegy 45%-ában a földgáz határozza meg a nagykereskedelmi áramárat Európában, noha a termelési mixben csak 23,8%-os súlyt képviselt 2025-ben. Az IEA jelentésében ismertetett órás felbontású árampiaci modellezés alapján a megújulók, az atomenergia és a tárolókapacitások bővülésével a földgáz európai áramár-meghatározó hatása 2035-ig fokozatosan csökken a bejelentett szakpolitikai intézkedések teljesülése esetén (STEPS forgatókönyv), vagyis gyengül a kapcsolat a gáz- és a villamosenergia-árak között (a jelentésben ismertetett szcenáriókról bővebben lásd a keretes írást).

Ennek a szcenáriónak a teljesülése esetén

az átlagos órás nagykereskedelmi áramárak alapesetben és egy esetleges gázárkrízis mellett is jóval alacsonyabban alakulnának 2035-ben, mint 2025-ben és 2026-ban.

Az IEA modellezési eredményei szerint alapesetben a 2035-ös év nagy részében a 20-25 USD/MWh sávban tartózkodhatnak az árampiaci árak, de egy esetleges drasztikus, hosszan tartó gázáremelkedés sem húzná őket jelentősen és tartósan az 50 dolláros szint fölé - szemben a tavalyi és idei, nem ritkán több 100 dolláros értékkel.

2026 első 10 hónapjában az európai nagykereskedelmi gázárak átlagosan csaknem 50%-kal haladták meg az 1 évvel korábbiakat, az árampiaci árakban mintegy 30%-os emelkedést okozva, ami közel 0,7-es árrugalmassági mutató.

Amennyiben 2035-ben is a 2026-os év első 10 hónapjában látottakhoz hasonló gázárszint alakulna ki,

az mintegy 200%-kal haladná meg a STEPS forgatókönyvben "normál" esetben előre jelzett árakat,

ugyanakkor ez a 2035-ös átlagos villamosenergia-rendszerköltségeket 5%-kal, a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat pedig 90%-kal növelné, ami a gázárakkal szembeni 0,45-es áramár-rugalmasságra utalna.

A tiszta technológiák villamosenergia-rendszerbe történő sikeres integrálása tehát csökkentheti a villamosenergia-költségek gázárak emelkedésének és ingadozásának való kitettségét. A nap-, a szél- és az atomenergia az állandó üzemanyag-kiadásoktól a nagyobb kezdeti tőkebefektetések felé tereli a villamosenergia-rendszereket; ez, illetve a hálózati és tároló beruházási szükséglet ugyan növeli a tőkekövetelményeket, tőkeigényesebbé teszi a rendszereket, de az energiahordozó-igény mérséklésével stabilizálja az alapvető termelési és rendszerköltségeket. A szabályozott villamosenergia-rendszerekben ezek a változások viszonylag közvetlenül megjelennek a fedezendő átlagköltségekben.

A liberalizált nagykereskedelmi piacokon egy további hatás is érvényesül: mivel a szélenergia és a napenergia rövid távú működési költségei igen alacsonyak, és így

a határköltség-alapú belépési sorrendben (merit order) a fosszilis erőművek elé kerülnek, elterjedésük csökkentheti azon órák számát, amelyekben a földgáz- vagy széntüzelésű erőművek határozzák meg a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat.

A bővülő megújulóenergia-termelés és akkumulátoros energiatárolás a gázalapú áramtermeléstől való függőséget különösen a magasabb árfekvésű időszakokban enyhítő hatására jó példát szolgáltat Ausztrália is. 2026 második negyedévében az ausztrál hálózati akkumulátoros energiatárolók több mint háromszorosára növelték a magas napenergia-termelési időszakokból az esti csúcsidőszakba áthelyezett villamos energia mennyiségét, hozzájárulva ahhoz, hogy a gázalapú áramtermelés 30%-kal esett év/év alapon, 2003 óta a legalacsonyabb második negyedéves szintre.

Az ausztrál nagykereskedelmi villamosenergia-árak átlagosan csaknem felére csökkentek,

mivel az akkumulátoros energiatárolás segítségével a bizonyos időszakokban bőségesen rendelkezésre álló megújuló energia a nap nagyobb részében kiváltotta a magasabb költségű termelést, ezáltal mérsékelve a földgáz áramárakra gyakorolt ​​hatását.

Ezek a hatások a tiszta villamos energia és az energiatárolás térnyerésével egyre jelentősebbé válnak. A trend globális szinten is ez, Európa ugyanakkor a magas gázárakkal összefüggő versenyképességi problémái miatt különösen érdekelt a gyors változásban. Az Európai Unió átlagos nagykereskedelmi földgázárai 2025-ben több mint háromszorosára rúgtak az egyesült államokbeli értékeknek - az ipari fogyasztók esetében több mint négyszeresére -, és érdemben meghaladták a kínai árszintet is, az energiaátállás fokozásával azonban a közösség jelentősen javíthatja relatív pozícióját.

Részben a földgázalapú áramtermelés magasabb költségei miatt az európai háztartások átlagos villanyszámlája is jóval magasabb, mint tengerentúli és távol-keleti társaiké; ugyanakkor ma még az egyéb villamosenergia-rendszerköltségek is itt a legmagasabbak.

A nagy gazdaságok közül az EU-ban eshet a legnagyobbat a földgáz áramtermelésben betöltött szerepe a következő években (noha részben épp az időjárásfüggő megújulók alacsonyabb rendelkezésre állása, illetve a nagy volumenű hosszú távú energiatárolás hiánya felfelé mutató hatást gyakorol a rugalmas gázalapú áramtermelés iránti igényre).

Így a gázt kiszorító tiszta (megújuló és nukleáris) források aránya a villamosenergia-termelésen belül a jelenlegi 70%-ról 90% körüli szintre emelkedhet az EU-ban 2035-ig,

ami messze a legmagasabb arány a gazdasági nagyhatalmak közül - azzal együtt, hogy az Egyesült Államokat e tekintetben megelőző Kína hátránya csökken, és 60% fölé emelkedik az adott mutató (a STEPS forgatókönyv alapján).

Az energiaátállás továbbvitele még úgy is jelentősen mérsékelhetné az EU nagykereskedelmi áramárait, és a közösség hátrányát riválisaival szemben a rendszerköltségek tekintetében, hogy a megújulók itteni telepítési költségei a következő években is jócskán meghaladhatják majd a tiszta technológiák globális ellátási láncait domináló Kína hasonló értékeit.

Forgatókönyvek az energiajövőre



A közel-keleti konfliktus, illetve a hormuzi krízis és az ennek hatására az olaj- és gázpiacon kialakult helyzet világszerte új szakpolitikai és piaci válaszlépésekre sarkallja a szereplőket. Ezért idei jelentésében az IEA kidolgozott egy, a kiegészítő válaszlépések lehetőségeit és potenciális következményeit vizsgáló új forgatókönyvet is (ARC - Additional Response Case), amely olyan kínálati és keresleti oldali intézkedéseken alapul, amelyeket a kormányok már fontolgatnak, de egyelőre hivatalos szakpolitikai javaslatok nem születtek belőlük. A jelentés egy másik új forgatókönyvet is bevezet, amely azt vizsgálja, képes lenne-e a világ boldogulni a szoroson keresztüli tranzit nélkül (Low Hormuz Case – LHC).



Mindemellett az idei World Energy Outlookban az Energiaügynökség a régebben bevezetett forgatókönyvek mentén is vizsgálja az energiatrendek várható alakulását; ezek a szcenáriók a jelenlegi (CPS) és bejelentett (STEPS) energiapolitikai kereteken és szabályozásokon alapulnak, valamint egy olyan utat vázolnak fel, amely révén az üvegházgáz-kibocsátás az évszázad közepére nettó nullára csökkenthető (NZE forgatókönyv) a globális felmelegedés mértékének az évszázad végéig 1,5 Celsius-fokra történő korlátozásának érdekében.

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