A zempléni vonalon a nyári hőségben kialakult pályahibák miatt az elmúlt időszakban mindennapossá váltak a jelentős fennakadások. "A pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások együttesen már olyan időveszteséget okoznak, amely a menetrend tarthatóságát is veszélyezteti" – mutatott rá a miniszter.

A probléma orvoslására november 27. és december 1. között, négy egymást követő éjszakán át – 20 óra és reggel 6 óra között – dolgoznak a vasúttársaság szakemberei. A Mezőzombor–Bodrogkeresztúr–Olaszliszka-Tolcsva–Sárospatak–Sátoraljaújhely szakaszon végighaladó vágányszabályozó géplánc a szakasz teljes hosszában helyreállítja a vágányok megfelelő geometriai helyzetét.

A beavatkozás révén több sebességkorlátozást is feloldhatnak, így érdemben csökkennek az eddigi 10–12 perces késések, és mérséklődik a vonal zavarérzékenysége. "A pontosság az egyvágányú vonalon különösen fontos, hiszen ha a vonatok tartják a menetidőt, a szembejövő szerelvényekkel a tervezett állomásokon találkoznak. Így elkerülhető, hogy egyes vonatok akár 20 percet is várakozzanak az ellenkező irányú járatra" – hangsúlyozta Vitézy Dávid. A kiszámíthatóbb közlekedés a Zemplénbe látogatók, valamint a Sárospatak és Sátoraljaújhely térségében élők mellett a miskolci csatlakozásokat igénybe vevő utasok számára is érezhető javulást hoz.

A nappali vonatforgalom zavartalansága érdekében a munkálatokat éjszakára ütemezték.

Emiatt az esti és a hajnali járatok egy része helyett Szerencs és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat, ami az esti Zemplén InterCityt is érinti. Mivel egyes autóbuszok a megszokott menetrendhez képest korábban indulnak, az utazás megkezdése előtt érdemes tájékozódni a MÁVPlusz útvonaltervezőjében.

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