A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint

a délnyugati országrészben a tartósan szürke, nyirkos tájakon helyenként szitálás és hószállingózás is előfordulhat.

Az ország többi területén azonban fokozatosan vékonyodni kezd a felhőtakaró, így ott rövidebb-hosszabb napos időszakokra is kilátás van.

A légmozgás napközben több helyen is megélénkül. A Nyugat-Dunántúlon az északi, az ország északkeleti negyedében pedig az északkeleti szelet kísérhetik erős széllökések. A nappali felmelegedés kapcsán a szakemberek kiemelték, hogy a csúcshőmérséklet zömmel 0 és +5 fok között alakul, de a keleti határvidéken egy-két fokkal melegebb lesz.

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