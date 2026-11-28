Az ÁSZ azután terjesztette ki a vizsgálatát az egyetemi alapítványra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványainak gazdálkodásában feltárt szabálytalanságok miatt korábban már büntetőfeljelentést tett. A mostani jogorvoslati kezdeményezések a legfrissebb ellenőrzés eredményein alapulnak. A feltételezett jogsértéseket részletező végleges jelentést várhatóan decemberben hozzák nyilvánosságra, a Közbeszerzési Döntőbizottság pedig bírságot szabhat ki, vagy akár meg is semmisítheti a szabálytalanul megkötött szerződéseket.
A tíz kifogásolt ügyből öt a kecskeméti egyetemi campus fejlesztéséhez kapcsolódik.
Az állam 2020-ban és 2021-ben összesen 144,5 milliárd forintot biztosított az alapítványnak a beruházásra. A szervezet azonban a fejlesztés helyett 127,5 milliárd forintért kötvényeket jegyzett le a jegybanki alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt.-nél, a campus építését pedig közbeszerzés nélkül kiszervezte. A munkálatok 2024-re félbemaradtak, az Optima pedig nem tudta törleszteni a tartozását, így kompenzációként a félkész épületet birtokló projektcéget ruházta át az egyetemi alapítványra. A beruházás befejezéséhez a kormánynak újabb állami forrást, nettó 19,5 milliárd forintot kellett biztosítania. Az ÁSZ a kiszervezéstől kezdve a kivitelezői szerződéseken át egészen a projektcég átvételéig a folyamat szinte minden lépésénél vitatja az eljárás jogszerűségét.
Szintén a döntőbizottság elé került az alapítvány bugaci ingatlanvásárlása. A szervezet 2023-ban 1,25 milliárd forintért vásárolt meg egy wellnessrészleggel és borospincével felszerelt komplexumot, ráadásul úgy, hogy az eladó cég ügyvezetője egyben az alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is volt. A számvevőszék a luxusingatlan évi több mint százmillió forintot felemésztő fenntartási, üzemeltetési és ellenőrzési szerződéseinél is a közbeszerzési eljárás mellőzését gyanítja.
Hasonló szabálytalanságokat tártak fel a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) 2024-es, végül meghiúsult felvásárlási kísérleténél is, amelynek során az alapítvány versenyeztetés nélkül rendelte meg a pénzügyi és adóügyi átvilágítást, valamint a tranzakciós tanácsadást. Emellett kommunikációs feladatok és egy rendezvény szakmai mentorálása miatt is eljárás indult.
Az egyetemi alapítvány időközben hivatalba lépett új vezetése saját belső átvilágítást is indított, amelynek keretében felülvizsgálják a korábbi, sokszor indokolatlannak tűnő tanácsadói és autóbérleti szerződéseket. A legsúlyosabb problémát azonban továbbra is az jelenti, hogy az Optimának korábban kötvényjegyzés formájában átadott 127,5 milliárd forintból fennmaradó 113,5 milliárdos kintlévőség behajtása jelenleg is bizonytalan.
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