A tárcavezető indoklása szerint
az Orbán-kormány által alapított testület nem a pedagógusok kezdeményezésére jött létre, hanem a központosított oktatásirányítás eszközeként működött.
A döntés hátterét ismertetve a miniszter egy közelmúltban végzett felmérésre hivatkozott, amelyet több mint 33 ezren – 83 százalékban pedagógusok – töltöttek ki. A válaszadók csaknem 85 százaléka úgy nyilatkozott, hogy soha nem kapott szakmai támogatást, információt vagy segítséget a kartól. A megkérdezettek több mint 42 százaléka szerint a testület nem képviselte megfelelően a szakma érdekeit a döntéshozatalban, a rendezvényeiken pedig a tanárok mindössze 4 százaléka vett részt az elmúlt években.
Lannert Judit arra is felhívta a figyelmet, hogy a kötelező tagsággal működő szervezet 2015 óta mintegy 1,2 milliárd forint állami támogatásban részesült. A minisztérium a jövőben a források átcsoportosítása mellett a szakmai egyeztetések rendszerét is átalakítja, és ezentúl azokkal a szervezetekkel tárgyal majd, amelyeket a pedagógusok maguk választanak meg.
Az oktatásban a rendszerváltás egyben a szakmai szabadság visszaadását is jelenti. Nem államilag kijelölt képviselőkre, hanem erős, önálló szakmai közösségekre van szükség
– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a pedagógusok hangját nem irányítani, hanem meghallani kell.
A Nemzeti Pedagógus Kar vezetésének november 25-i nyilatkozatára reagálva Lannert Judit jelezte, hogy az eddig elvégzett szakmai munkát nem vitatja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy szervezet erejét és hitelességét a tagok bizalma, valamint a közösségben végzett munka alapozza meg. "A szakmai közösségek munkájára továbbra is számítunk, de az államnak nem feladata előírni, ki melyik szervezethez tartozzon" – zárta bejegyzését a tárcavezető.
Címlapkép forrása: EU
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