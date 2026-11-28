Szombat reggel 8 órától késő délutánig 40 alkalommal dolgoztak a Magyar Közút munkagépei az ország útjain, hogy megelőzzék vagy megszüntessék a síkosságot - közölte a közútkezelő kommunikációs osztálya szombat délután az MTI megkeresésére.

Azt írták, hogy ehhez a munkához 145 tonna útszóró sót és 620 liter kalcium-klorid-oldatot használtak fel, a legtöbb munkagép pedig nem sokkal reggel 8 óra után dolgozott egyszerre, amikor 25 jármű volt úton. Ismertették:

elzárt település nincs az országban.

Délelőtt a Dunántúl több részén és Heves megye egyes területein gyengén havazott, helyenként havas eső esett, míg a Jászságban, a Tisza mentén és a Duna-Tisza közén gyenge eső, szitálás fordult elő. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szél három útszakaszra hordta vissza a havat a Hernád völgyében, Vilmány térségében, Abaújvár és Kéked, valamint Ináncs és Abaújszántó között - közölték.

A tájékoztatás szerint délutánra a gyorsforgalmi utak burkolata többnyire felszáradt, a fő- és mellékutakon azonban még előfordultak nedves, vizes szakaszok. Az előrejelzés szerint estig tovább csökken a csapadék, elszórtan főként az ország déli és délnyugati részén eshet még.

Az aktuális útviszonyokról és az esetleges forgalomkorlátozásokról az Útinform honlapján tájékozódhatnak a közlekedők.

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