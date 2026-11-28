A szakportál friss összesítése szerint szombaton tovább csökkent a 95-ös benzin országos átlagára, literenként 2 forinttal, míg a gázolaj ára változatlan maradt. A módosítást követően a

95-ös benzinért jelenleg átlagosan 575 forintot, a gázolajért pedig 688 forintot kérnek el literenként a magyarországi kutakon.

A hétvégén életbe lépett árváltozások nyomán tovább nyílt az olló a két fő üzemanyagtípus között és most már 113 forint. Ilyen nagy számot utoljára 2022 novemberében regisztráltunk.

A közzétett adatok a hazai töltőállomások aktuális díjszabása alapján számított, az előző napi állapothoz viszonyított országos átlagot mutatják. A portál felhívja a figyelmet, hogy az egyes kutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek, a pontos összegek töltőállomásonként változhatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter