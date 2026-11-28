Szemléletváltásra van szükség a hazai erdőgazdálkodásban, ennek érdekében az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a kötelékében működő 21 állami erdőgazdálkodási társaság vezetésére pályázatot hirdetett.

A tárca a Facebook-bejegyzésében azt írta,

új, nonprofit alapú rendszert építenek, ahol a legfontosabb szempontok közé emelik a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdővagyon védelmét.

Megemlítették, az új vezetők feladata lesz a hazai erdészet értékes hagyományait megtartva előmozdítani a szemléletváltást, és összehangolni a természetvédelmi, vadgazdálkodási és közjóléti feladatokat.

A pályázat benyújtásához szakirányú végzettség, legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat, ezen belül legalább 3 év vezetői gyakorlat szükséges. A pályázatok benyújtásának határideje december 21.

November 3-án Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a tárca sajtóeseményén azt mondta, a fokozatosság elve mentén haladva jelentős átalakításokra szorul az erdőgazdálkodás Magyarországon és már akkor jelezte, hogy januártól az erdőgazdaságok működése a nonprofit gazdálkodás irányába mozdul el, irányításukra pedig pályázatokat írnak ki, mert az új szemléletet az új vezetőségekkel könnyebb lesz megvalósítani.

Arról is beszélt akkor, hogy korábban az erdőket "fabányának" tekintették, az erdőgazdaságok profitorientált módon működtek: a miniszter jelentős eredménynek nevezte, hogy a tervezettnél idén 300 ezer köbméterrel kevesebb fát termelnek ki a magyarországi erdőkből, ennél többet már nem lehet visszatartani a korábban megkötött, érvényben lévő szerződések miatt, de jövőre már elérheti az 1 millió köbmétert is a csökkentés.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy az erdőkben a vágásos gazdálkodás helyett az ökológiai típusú gazdálkodásra, a biológiai sokféleségre kell törekedni. Kijelentette, hogy a következő években mind az erdővel borított területek, mind a védett erdők aránya jelentősen nőhet.

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