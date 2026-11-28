A csapadék területi eloszlása nem volt egyenletes a hét utolsó munkanapján, számottevő mennyiség az északkeleti, keleti tájakon hullott.

Noha a hóréteg reggelre némileg vékonyodott, az országban továbbra is maradtak összefüggő fehér területek. A nyugati határszélen például kifejezetten vastag maradt a hótakaró,

a meteorológiai szolgálat közlése szerint ugyanis Sopronban még mindig 20 cm-es hóvastagságot mértek.

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