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Scott Aaronson elméleti informatikus szerint megbízható forrásokból származó értesülések utalnak arra,

hogy a legfejlettebb MI-modellek kulcsfontosságú eredményekre jutottak az adatok titkosításával kapcsolatos matematikai problémák terén.

Az aggodalmakat az táplálja, hogy az élvonalbeli fejlesztőcégek az elmúlt hetekben sorra jelentették be a hasonló elméleti áttöréseket. Ezek közül az egyik közvetlenül a nagy számítási kapacitást igénylő problémák besorolásának alapvető kérdését érintette. Bár a publikált eredmények többsége elvont, a szakemberek számára azt jelzik, hogy a technológia már olyan feladványokat is képes megoldani, amelyeket korábban belátható időn belül megoldhatatlannak hittek.

Marcus du Sautoy matematikus arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a cégek számos matematikai sikert publikálnak, az elektronikus adatvédelem központi problémájáról teljes a csend. A szakértő szerint ez arra utalhat, hogy a kutatók ezt a kérdést is megoldották már, ám a hordereje miatt nem hozzák nyilvánosságra. Aaronson szerint a szakmában szinte minden tájékozott kutató készpénznek veszi, hogy a laboratóriumok komoly kriptográfiai felfedezéseket tartanak vissza.

A kormányok, a pénzintézetek és a titkosszolgálatok évek óta készülnek arra, hogy a jelenlegi titkosítási algoritmusokat egyszer le kell váltani, ám ezzel eddig a kvantumszámítógépek várható megjelenése miatt számoltak. Steven Murdoch, a University College London professzora szerint az új, kvantumbiztos szabványok bevezetését meglehetősen lassan, 2032 körüli céldátummal tervezték. A mesterséges intelligencia váratlan fejlődése azonban évekről hónapokra rövidítheti le a felkészülésre rendelkezésre álló időt.

Egyelőre nem tudni biztosan, hogy az MI pontosan mire jutott a titkosítás alapjául szolgáló matematikai összefüggések elemzésekor.

Az egyik lehetőség, hogy a modellek találtak egy kiskaput, amellyel a jelenlegi titkosítások könnyedén feltörhetők, és így tömegével válhatnak hozzáférhetővé a védett adatok.

Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az algoritmusok épp az ellenkezőjét bizonyították be, vagyis azt, hogy ilyen egyszerűsített megoldás nem létezik, ami azt jelentené, hogy a jelenleg használt rendszerek a korábban gondoltnál is biztonságosabbak.

A fejleményekre a pénzügyi szektor is felfigyelt. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója a napokban óvatosságra intette az olyan vállalatokat, mint az OpenAI vagy az Anthropic, és arra kérte őket, hogy körültekintően járjanak el az új modellek nyilvánosságra hozatalakor. Alan Woodward, a Surrey-i Egyetem professzora szerint egy esetleges matematikai áttörés még nem jelent azonnali, világméretű káoszt, mivel a gyakorlati alkalmazásnak komoly korlátai vannak, a mesterséges intelligencia által generált bizonyításokat pedig még hús-vér matematikusoknak is ellenőrizniük kell. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankoknak és az állami szerveknek rendkívül rugalmasnak kell lenniük, mert a biztonsági rendszerek gyors átalakításával elkerülhető a veszély, a lassan reagáló intézmények viszont komoly kockázatnak teszik ki magukat.

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