A Pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet az Európai Bizottság illetékeseivel, hogy a Magyarország számára kijelölendő fiskális pálya tükrözze a gazdasága sajátosságait, növekedési kilátásait, céljai pedig összhangba kerüljenek a kormány középtávú terveivel – írta a Pénzügyminisztérium (PM) szombaton.

Közleményével a PM arra a hírre reagált, hogy az Európai Bizottság kedden a Magyarországgal és Bulgáriával szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolta. A tárca válasza szerint a bizottság döntése a nehéz költségvetési örökség következménye, az előző kormány ugyanis megalapozatlan költségvetéseket készített és fogadott el 2025-re, de különösen 2026-ra, amelyekben a tényleges folyamatok jelentősen eltértek a kitűzött céloktól. Magyarország nem teljesítette az uniós fiskális előírásokat, amelyek az érvényes szabályrendszer értelmében a kiadások növekedési ütemére határoztak meg plafonértékeket – írták.

A kormány nyári költségvetési átvilágítása megállapította, hogy az örökölt hiány kormányváltás nélkül a GDP 8,3 százaléka lett volna, ezt sikerült a GDP 7,5 százalékára mérsékelni az elmúlt hónapokban. Látható tehát, hogy az új kormány hiánycsökkentő intézkedései azok, amik az uniós fiskális szabályok betartása felé segítik Magyarországot – tették hozzá.

Valdis Dombrovskis gazdaságért felelős uniós biztos Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden jelentette be, hogy az Európai Bizottság már a folyó évben jelentős kockázatát látja annak, hogy Magyarország és Bulgária nem teljesíti a túlzottdeficit-eljárás keretében meghatározott követelményeket,

ezért mindkét ország esetében az eljárás szigorítását javasolja.

Az uniós biztos közölte: a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a két tagállam túlzottdeficit-eljárás keretében megfogalmazott ajánlásokra adott válaszai elégtelenek, és különösen súlyos esetnek minősülnek, ami indokolja az eljárás szigorítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images