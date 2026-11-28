A tudatos vízmegtartásnak és a csapadékos időjárásnak köszönhetően jelentősen emelkedett a Bácsbokodi-tározó vízszintje - közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szombati Facebook bejegyzésében.

A miniszter azt írta, hogy

a tározó vízállása elérte a 298 centimétert, ami közel 58 ezer köbméter többlet vízkészletet jelent.

Emlékeztetett, hogy a nyári hónapokban a párolgás és az elszivárgás a Bácsbokodi-tározót sem kímélte, ezért folyamatosan zárva tartották a völgyzárógát leeresztő műtárgyát.

A miniszter kiemelte: a mátételki meteorológiai állomás adatai szerint

november 26-ig összesen 134,9 milliméter eső hullott a térségben,

vagyis a novemberi csapadékos időjárásnak és a tudatos vízvisszatartásnak köszönhetően most látványosan gyarapodott a vízkészlet. Hozzátette: nemcsak a nyári veszteséget pótolták, hanem komoly tartalékot képeztek a következő időszakra.