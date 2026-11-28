Pénteki fejlemény volt az is, hogy a közmédia gazdálkodását vizsgáló átvilágítás milliárdos nagyságrendű gyanús kifizetéseket és közvetlen politikai befolyást tárt fel. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében újabb letartóztatás történt, amely egy 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügyhöz kapcsolódik. A Krausz Ferenc vezette Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ számára korábban megítélt, de zárolt több mint 34 milliárd forint visszakerül az államkasszába. A Republikon Intézet novemberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 67-23 arányban vezet a Fidesz-KDNP előtt.

Szombat reggeli posztjában Ruszin-Szendi azt írta: a védelmi kiadások növelésével párhuzamosan a haderőfejlesztésre szánt forrásokat a hazai gazdaság élénkítésére, munkahelyteremtésre és a védelmi ipari export bővítésére kell felhasználni.

Magyarország NATO-tagként vállalta, hogy a bruttó hazai termék legalább 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja. A tárcavezető szerint azonban nemcsak a ráfordított összeg nagysága, hanem annak belföldi hasznosulása is kulcskérdés.

Az a célom, hogy a haderőfejlesztésre fordított forrásokból a lehető legtöbbet a magyar gazdaságba forgassuk vissza

– hangsúlyozta a miniszter.

Ennek a stratégiának az egyik kiemelt eleme a Gidrán-program, amelynek keretében a harcjárművek hazai gyártása új munkahelyeket teremt, megrendelést biztosít a magyar mérnököknek és vállalkozásoknak, valamint korszerű technológiát és ipari tudást hoz az országba.

Kármán András pedig Facebook-videóban beszélt arról, hogy az állami működésbe beépült pazarló és korrupciós kiadások felszámolásával jövőre több mint ezermilliárd forintot takarít meg a kormányzat a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

A tárcavezető szerint az idén megkezdett konszolidáció folytatásaként a legnagyobb tételt, mintegy 246 milliárd forintot az állam számára hátrányos koncessziós szerződések felülvizsgálata és felmondása jelenti, különös tekintettel az autópályákat, a dohánykereskedelmet és a szerencsejáték-szektort érintő megállapodásokra. Emellett a nem hatékony gazdaságfejlesztési programok leállításától 169 milliárd, a migrációs bírság kivezetésétől pedig 135 milliárd forintos megtakarítást várnak. A felesleges kormányzati és presztízsberuházások leállítása további 87,7 milliárd forintot hagy a büdzsében. Utóbbira példaként a mohácsi híd építését említette a miniszter, amely a műszaki tartalom minimális módosításával jelentősen olcsóbban is kivitelezhető.

Pénteki tudósításunk itt olvasható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert