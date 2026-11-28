Történelmi lépés a magyar felsőoktatásban: olyan szak indul az egyik hazai egyetemen, amilyen még nem volt
Elindulhat Magyarország első mesterséges intelligencia alapszakja a Debreceni Egyetemen, miután a szaklétesítési kérelem megkapta a minisztériumi támogatást – jelentette be Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.
Elhunyt Dániel Péter ügyvéd, aktivista
Elhunyt Dániel Péter ügyvéd, aktivista, aki 2012-ben a Somogy megyei Kerekiben festékkel öntötte le a frissen felállított Horthy-szobrot. Haláláról a zsidó kultúrával, Izraellel foglalkozó Kidma Egyesület számolt be Facebook-oldalán.
Mint írták, Dániel Péter sikerrel küzdött jogi úton a Magyar Gárda betiltásáért. Hozzátették: politikai aktivizmusa összekapcsolódott a korai DK-val. 2013-ban feleségével Izraelbe költözött, döntését a szélsőjobboldali fenyegetésekkel, kormányzati üldöztetéssel és a hazai jogi eljárásokkal indokolta. Izraelben új életet kezdett, de a hazai közélettel egészen a legutóbbi időkig intenzíven foglalkozott. Eilatban hunyt el.
Dániel Pétert 2012-ben rongálás vétségében bűnösnek találta és jogerősen 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék, mert az év májusában vörös festékkel leöntötte és ecsettel bekente a kereki Horthy-szobrot. A szoborra az ügyvéd "tömeggyilkos", illetve "háborús bűnös" feliratokat akasztott.
Korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy közhivatalokban megrongálta a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának kifüggesztett példányait. 2017-ben a rendőrség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogta és előállította, de később szabadon engedte Dániel Pétert.
Száznál több nappali melegedő várja a rászorulókat országszerte
Országosan több mint száz nappali melegedő várja a rászorulókat, az intézmények jelentős része pedig a szokásosnál tovább tart nyitva – közölte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.
A tárcavezető a szociális ellátórendszer aktuális kapacitásait ismertetve pontos adatokat is megosztott a menedéket nyújtó helyszínek elérhetőségéről. Tájékoztatása szerint jelenleg országosan 125 nappali melegedő működik, ebből 85 hosszított nyitvatartással fogadja a segítségre, melegre szorulókat.
Gajdos László: 4,5 milliárdból két új, napelemes szivattyútelep épül a Beregen
Két új, napelemes szivattyútelep épül 4,5 milliárd forintból, ezzel megakadályozandó a Bereg kiszáradását - jelentette be a szombaton igen aktív élő környezetért felelős miniszter a Facebookon.
Gajdos László közölte, hogy a beruházás keretében Tivadarnál és Tarpánál új, napelemes szivattyútelepek épülnek. Ezek segítségével
a Tisza szabad vízkészletét a 935 kilométeres csatornahálózaton keresztül vissza tudják juttatni a tájba.
Gajdos László: jelentősen emelkedett a Bácsbokodi-tározó vízszintje
A tudatos vízmegtartásnak és a csapadékos időjárásnak köszönhetően jelentősen emelkedett a Bácsbokodi-tározó vízszintje - közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szombati Facebook bejegyzésében.
A miniszter azt írta, hogy a tározó vízállása elérte a 298 centimétert, ami közel 58 ezer köbméter többlet vízkészletet jelent. Emlékeztetett, hogy a nyári hónapokban a párolgás és az elszivárgás a Bácsbokodi-tározót sem kímélte, ezért folyamatosan zárva tartották a völgyzárógát leeresztő műtárgyát.
A miniszter kiemelte: a mátételki meteorológiai állomás adatai szerint november 26-ig összesen 134,9 milliméter eső hullott a térségben, vagyis a novemberi csapadékos időjárásnak és a tudatos vízvisszatartásnak köszönhetően most látványosan gyarapodott a vízkészlet.
Hozzátette: nemcsak a nyári veszteséget pótolták, hanem
komoly tartalékot képeztek a következő időszakra.
Állásokat hirdettek a január 1-én felálló Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságnál
A jövő év elején feláll az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság, amely az Élő Környezetért Felelős Minisztérium közvetlen irányítása alatt működik majd. Az új hatóságnál
több pozícióba is keresnek szakembereket,
kormányzati szolgálati jogviszony keretében - írja Facebook-bejegyzésében a minisztérium.
Az alábbi munkakörökre lehet jeletkezni:
- állatvédelmi szakügyintéző
- biomassza ellenőrzési szakügyintéző
- EUDR ellenőrzési szakügyintéző
- géntechnológiai ellenőrzési szakügyintéző
- környezetvédelmi szakügyintéző
- természetvédelmi szakügyintéző.
Tisza-kormány: haderőfejlesztési forrásokkal és költségvetési megtakarításokkal indul a szombat
Pénteki fejlemény volt az is, hogy a közmédia gazdálkodását vizsgáló átvilágítás milliárdos nagyságrendű gyanús kifizetéseket és közvetlen politikai befolyást tárt fel. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében újabb letartóztatás történt, amely egy 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügyhöz kapcsolódik. A Krausz Ferenc vezette Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ számára korábban megítélt, de zárolt több mint 34 milliárd forint visszakerül az államkasszába. A Republikon Intézet novemberi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 67-23 arányban vezet a Fidesz-KDNP előtt.
Szombat reggeli posztjában Ruszin-Szendi azt írta: a védelmi kiadások növelésével párhuzamosan a haderőfejlesztésre szánt forrásokat a hazai gazdaság élénkítésére, munkahelyteremtésre és a védelmi ipari export bővítésére kell felhasználni.
Magyarország NATO-tagként vállalta, hogy a bruttó hazai termék legalább 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja. A tárcavezető szerint azonban nemcsak a ráfordított összeg nagysága, hanem annak belföldi hasznosulása is kulcskérdés.
Az a célom, hogy a haderőfejlesztésre fordított forrásokból a lehető legtöbbet a magyar gazdaságba forgassuk vissza
– hangsúlyozta a miniszter.
Ennek a stratégiának az egyik kiemelt eleme a Gidrán-program, amelynek keretében a harcjárművek hazai gyártása új munkahelyeket teremt, megrendelést biztosít a magyar mérnököknek és vállalkozásoknak, valamint korszerű technológiát és ipari tudást hoz az országba.
Kármán András pedig Facebook-videóban beszélt arról, hogy az állami működésbe beépült pazarló és korrupciós kiadások felszámolásával jövőre több mint ezermilliárd forintot takarít meg a kormányzat a költségvetési hiány csökkentése érdekében.
A tárcavezető szerint az idén megkezdett konszolidáció folytatásaként a legnagyobb tételt, mintegy 246 milliárd forintot az állam számára hátrányos koncessziós szerződések felülvizsgálata és felmondása jelenti, különös tekintettel az autópályákat, a dohánykereskedelmet és a szerencsejáték-szektort érintő megállapodásokra. Emellett a nem hatékony gazdaságfejlesztési programok leállításától 169 milliárd, a migrációs bírság kivezetésétől pedig 135 milliárd forintos megtakarítást várnak. A felesleges kormányzati és presztízsberuházások leállítása további 87,7 milliárd forintot hagy a büdzsében. Utóbbira példaként a mohácsi híd építését említette a miniszter, amely a műszaki tartalom minimális módosításával jelentősen olcsóbban is kivitelezhető.
Pénteki tudósításunk itt olvasható.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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